Xbox ve PlayStation Arasındaki En Büyük Fark Yakında Kapanabilir

Dokuzuncu nesil konsol savaşları tüm hızıyla devam ederken, Xbox cephesinde önemli bir değişiklik meydana geldi. 38 yıldır Microsoft'ta görev yapan ve son 12 yıldır Xbox'ın başında olan Phil Spencer, sürpriz bir duyuru ile emekli olacağını açıkladı. Spencer'ın koltuğunu devralan isim ise geçmişte Microsoft'un yapay zeka platformlarından sorumlu olan Asha Sharma oldu. Bu durum oyuncularda endişeye yol açsa da Sharma'nın son sosyal medya paylaşımları Xbox tutkunları için bir umut ışığı oldu.

Xbox Özel Oyun Stratejisini Değiştirecek mi?

PlayStation, Nintendo ve Xbox arasındaki ezeli rekabet hızla devam etse de işlerin Xbox cephesi için iyi gittiği söylenemez. Series X gibi güçlü bir konsola ve Series S gibi uygun fiyatlı alternatiflere rağmen şirket konsol satışlarında rakiplerinin gerisinde. Ki halihazırda Series S kullanan ve konsolundan memnun biri olarak bunun biraz üzücü olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de hem konsolun hem de oyunların Game Pass gibi servislerle ne kadar erişilebilir olduğunu düşünürsek.

Peki hem oyunlar hem de konsol uygun fiyatlıyken insanlar neden Xbox'ı tercih etmiyor. Bunun en önemli nedeni Xbox'ın özel oyun stratejisinden vazgeçmiş olması. PlayStation cephesi God of War, Uncharted ve The Last of Us gibi oyunları ilk birkaç yıl sadece konsollara özel tutarken, Xbox oyunları hem PC'ye hem de PlayStation'da çıkıyor. Bu da Xbox alacak kişilerin bazı oyunlardan mahrum kalmasına neden olurken, PlayStation alacak kişilerin neredeyse her oyuna erişimi olmasını sağlıyor.

Xbox ayrıca bu özel oyunlara yenilerini eklemek konusunda da başarısız kalıyor. Halo ve Gears of War gibi bir zamanlar konsol sattıran serilerin yeni oyunları uzun zamandır karşımıza çıkmıyor. Uzun süredir bu konudan şikayetçi olan kullanıcılar Asha Sharma'nın başa gelmesi ile birlikte şikayetlerini taleplerini yeniledi. Oyuncu topluluklarıyla iyi başlangıç yapmak isteyen Sharma ise kullanıcılara verdiği cevaplardan birinde "Sizi duyuyoruz!" yanıtını verdi.

Xbox'ın başına yeri birinin geçmesi halihazırda bazı şeylerin değişeceğinin göstergesi. Eğer işler yolunda gider ve Asha Sharma sözünü tutarsa ilerleyen yıllarda daha çok özel oyun görebiliriz. İşin kötü yanı ise dokuzuncu neslin neredeyse sonuna gelmiş olmamız. Xbox Series S/X modelleri Kasım 2020'de piyasaya çıktı ve neredeyse altı yaşında. Yeni nesil PlayStation ve Xbox ile ilgili sızıntılar da şimdiden çıkmaya başladı. Her ne kadar çıkış tarihleri hala birkaç yıl uzak olsa da büyük AAA oyunlar geliştirmek için yeterli süre değil.

Yüksek bütçeli özel oyunların etkili olmadığını düşünenler ise basitçe satış rakamlarına bakabilir. Yine Kasım 2020'de çıkan PlayStation 5, aradan geçen sürede 95 milyon adet satarken, Xbox Series S/X 35,5 milyon ile sınırlı kaldı. Xbox'ın sonraki nesilde bunu değiştirmesinin tek yolu God of War bezeri dev oyunlar ve Expedition 33 gibi orta ölçekli yapımlardan oluşan özel oyunlar. Yine de Asha Sharma'nın sözünde durup durmayacağı şimdilik belirsiz.