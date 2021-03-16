Microsoft tarafından Xbox Series VR cihazı üzerinde çalışılıyor olabilir. IGN Italy tarafından yayınlanan rapor, bir sürpriz ile karşılaşmamızın olası olduğuna işaret ediyor. Detaylar haberimizde.

Konsol dünyasına geride bıraktığımız nesilde giriş yapan VR cihazları, oyunculara oyunları farklı bir perspektiften deneyimleme imkanı sunuyor. Kafanıza taktığınız bir başlık ile yönettiğiniz karakterin yerine geçerek, aksiyonu, korkuyu ve maceraya bizzat siz yaşıyormuşsunuz gibi oluyor. Ne var ki donanımların teknik kapasiteleri nedeniyle olması gereken randıman alabilmek pek mümkün olmuyordu. Bu nesilde ise yeni VR cihazları, bizlere beklentimizi karşılayabilecek bir deneyim sunacakmış gibi görünüyor.

Sony tarafı, yakın bir zaman önce yaptığı duyuru ile PS5 için hazırlanan yeni VR cihazının 2022 yılından önce çıkmayacağını belirtmişti. Peki Microsoft tarafında bu yönde bir plan var mı? Görünüşe göre var. En azından bulgular o yönde ama henüz resmiyet kazanmış değil.

Xbox Series VR Cihazı Geliyor Olabilir

Bildiğiniz gibi Amerika menşeli yazılım devi, yakın bir zaman önce Xbox kablosuz kulaklık ile yeni bir çevrebirimini satışa sunmuştu. IGN Italy sitesi ise yayınladığı bir rapor ile bu çevrebiriminin VR başlıkları için birden fazla referans içerdiğini ortaya koydu. Bu ise bahsi geçen kablosuz kulaklığın Xbox Series konsoluna bağlanması ile gün yüzüne çıkmış. Öyle ki, VR cihazının güncellenmesi gerektiğine dair bir uyarı mesajı alınmış.

2019 yılının sonlarına doğru VR cihazları hakkında konuşan Xbox patronu Phil Spencer, tüketicilerin isteklerine karşılık verdiklerini ve kimsenin bu yönde bir talebinin olmadığını dile getirmişti. “Tüketicilerimizin büyük bir çoğunluğu biliyor ki eğer VR deneyimi istiyorlarsa, bunu bulabilecekleri yerler var.” diyerek PC dahil diğer platformları işaret etmişti. Ancak yakın bir zaman önce, son çıkan Microsoft Flight Simulator oyununun dosyaları arasında PC_VR ve Scarlett_VR ibareleri tespit edilmişti. Scarlett bildiğiniz gibi Xbox Series için geliştirme aşamasındaki kod adıydı ve Project Scarlett olarak geçiyordu.

Şimdilik Microsoft cephesinden konu ile ilgili olarak bir açıklama yapılmış değil. Ama olası bir VR cihazı veya üçüncü parti cihazlar için olası bir destek üzerinde çalışılıyor olabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.