Sevgililer Günü Hediyesi Xbox'tan! Gönülleri Kazanan Tasarım

Eğer yeni bir Xbox kontrolcüsü alma niyetiniz varsa, biraz sabredip önümüzdeki iki haftayı beklemeyi düşünebilirsiniz. Zira Microsoft, Bluesky üzerinden yaptığı duyuruda, Sevgililer Günü'nden hemen önce piyasaya süreceği, retro esintili ve parlak kırmızı, şeffaf bir kontrolcüyle karşımıza çıktı.

Pulse Cipher Special Edition adlı kontrolcü tasarımıyla kesinlikle dikkat çekiyor. 14 Şubat'a özel kırmızı tasarımıyla bayağı göz alıcı duruyor. Şeffaf kırmızı üst yüzeyi sayesinde iç kısımdaki gümüş detaylar göz kırpıyor ve cihazın iç tasarımını gösteriyor.

Microsoft, bu tasarımı "içindeki sırları ortaya çıkaran bir pencere" şeklinde tanımlamış. Sevgililer Günü temasına tam olarak uyuyor desek yeridir.

4 Şubat'ta piyasaya çıkacak olan Pulse Cipher Special Edition, şimdiden Xbox Store'da ön siparişe açılmış durumda. Dilerseniz hemen ödeme yapıp Sevgililer Günü öncesinde hediyenizi alabilirsiniz.

This one will get your heart racing Introducing the Xbox Wireless Controller - Pulse Cipher Special Edition: xbx.lv/42nWIgJ



