Xbox Store Bahar İndirimi Başladı: Büyük Fırsat!

Xbox Store Bahar İndirimi başladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox oyunları için büyük bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya ile beraber çok sayıda video oyunu indirime girdi.

Xbox Store Bahar İndirimi Kampanyasında Fiyatı Düşen Oyunlar

NBA 2K21 – 149,70 TL

HITMAN 3 – 195 TL

Forza Horizon 4 Ultimate Edition – 367,95 TL

Gang Beasts – 28,75 TL

Star Wars: Squadrons – 139 TL

SnowRunner – 131,25 TL

Red Dead Redemption 2 – 211,05 TL

The Sims 4 – 58,75 TL

FIFA 2021 Ultimate Edition – 279,60 TL

Marvel Avengers – 215 TL

Borderlands 3 – 137,70 TL

Call of Duty: Black Ops 4 – 283 TL

The Witcher 3: Wild Hunt – 14,10 TL

ABZU – 28,75 TL

Mafia: Definitive Edition – 194,25 TL

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox Store üzerinden büyük bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyununun fiyatı önemli ölçüde düştü. Yüzde 70'e varan indirimlerin gerçekleştiği kampanyadan yararlanabilmek için kısıtlı süreniz bulunuyor. Video oyunu satın almak isteyen oyuncular için büyük bir fırsat sunan kampanya, 15 Nisan tarihinde sona erecek.

Yüzde 67 oranında indirime giren Doom Eternal Deluxe Edition'ın fiyatı 570 TL'den 188,10 TL'ye düştü. 20 Mart 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştiren video oyunu, büyük bir başarının altına imza atmıştı. Steam Ödülleri 2020'de En İyi Albüm Ödülü'ne layık görülen Doom Eternal, FPS aksiyon türünü seven oyunculara hitap ediyor.

The Coalition tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen Gears 5 Game of the Year Edition, yüzde 60 oranında indirime girerek 469 TL'den 187,60 TL'ye düştü. Pakette ana oyun ile Geras 5: Kovan Avcıları isimli genişletme içeriği yer alıyor.

Ubisoft tarafından geliştirilen Watch Dogs: Legion, %50 oranında indirime girerek 600 TL'den 300 TL'ye düştü. Açık dünya temalı aksiyon macera oyununu henüz denemediyseniz indirimden faydalanabilirsiniz.

Yüzde 25 oranında indirime giren Call of Duty: Modern Warfare isimli yapımın fiyatı 274,50 TL'den 354,37 TL'ye düştü. Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed Valhalla, %35 oranında indirime girerek 600 TL'den 390 TL'ye düştü.