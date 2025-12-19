Oyuncular Buraya! Popüler Oyun 1.700 TL Daha Ucuz

Microsoft'un Xbox oyun konsolları için dijital oyun mağazası Xbox Store'da Geri Sayım indirimleri başladı. Birçok popüler oyunu kapsayan etkinlik sırasında Battlefields 6, EA SPORTS FC 26 ve RDR 2 gibi popüler yapımlar da fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte indirimli fiyatlar!

Xbox Store'da Geri Sayım İndirimleri Başladı

Kampanya kapsamında Baldur’s Gate 3, 1.300 TL yerine 975 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Buna göre oyuna yüzde 25 indirim yapıldığını söyleyebiliriz. Spor oyunlarını sevenlerin favorisi EA SPORTS FC 26 ise çok daha yüksek indirim oranına sahip. Normalde 2.899,99 TL olan yapım kampanya ile birlikte 1.159,99 TL’ye düşmüş durumda. Bu da yüzde 60 daha ucuz olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan Türkiye’de en popüler yapımlar arasında yer alan The Witcher 3: Wild Hunt, yüzde 80 indirimle 1.299 TL yerine 259,80 TL. Efsane Resident Evil serisinin en çok satan oyunlarından Resident Evil 4 de kampanyaya dahil olmuş durumda. Yapımın fiyatı 1.399 TL’den 559,60 TL’ye indi.

Xbox Store'da indirime giren oynular şu şekilde sıralandı:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Baldur's Gate 3 1.300 TL 975 TL (-25%) Borderlands 4 2.900 TL 2.320 TL (-20%) Battlefield 6 2.899 TL 2.029,30 TL (-30%) Ready or Not 999 TL 799,20 TL (-20%) EA SPORTS FC 26 2.899,99 TL 1.159,99 TL (-60%) Minecraft 749 TL 561,75 TL (-25%) ARC Raiders 1.650 TL 1.320 TL (-20%) Cyberpunk 2077 1.999 TL 699,65 TL (-65%) Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 3.499 TL 699,80 TL (-80%) Sea of Thieves: 2025 Edition 669 TL 234,15 TL (-65%) Grand Theft Auto 5 1.199 TL 599,50 TL (-50%) The Witcher 3: Wild Hunt 1.299 TL 259,80 TL (-80%) Resident Evil 4 1.399 TL 559,60 TL (-60%)

Xbox Store Geri Sayım indirimleri 6 Ocak 2026'da sona erecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.