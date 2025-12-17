Epic Games'in Bedava Dağıtacağı Yeni Oyun Ortaya Çıktı

Epic Games, her yıl olduğu gibi bu yılın sonunda da oyunculara gizemli ücretsiz oyunlar sunuyor. Gizemli yeni ücretsiz oyunun ne olacağı büyük bir merakla beklenirken heyecanı artıran önemli bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan bir sızıntı, gizemli oyunun ismini açığa gün yüzüne çıkardı. Peki, Epic Games hangi oyunu bedava dağıtacak?

Epic Games'in Gizemli Ücretsiz Oyunu Ne Olacak?

Epic Games'in sunacağı ikinci gizemli oyunun Yooka-Replaylee olacağı iddia edildi. Oyun şu anda Epic Games mağazasında satılmıyor ancak "çok yakında" ifadesi bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde ise Jurassic World: Evolution 2'nin bedava olarak dağıtılacağı öne sürülmüştü. Gizemli oyun 18 Aralık tarihinde açıklanacak.

Epic Games şu anda Hogwarts Legacy'i bedava veriyor.Bu oyunu 18 Aralık tarihine kadar Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilir ve istediğiniz zaman oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Açık dünya RPG türünde olan oyun Harry Potter evreninde geçiyor. Oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz.

Yooka-Replaylee Fragmanı

Yooka-Replaylee Nasıl Bir Oyun?

Yooka-Replaylee, üç boyutlu platform oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 2017 yılında piyasaya sürülen Yooka-Laylee'nin yenilenmiş ve geliştirilmiş bir versiyonu olan Yooka-Replaylee, iki arkadaşın macerasını konu alıyor. Sihirli sayfaları bulmaya çalıştığımız yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Yooka-Replaylee Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel i5-4460

Intel i5-4460 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 750 Ti

NVIDIA GTX 750 Ti DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Yooka-Replaylee Önerilen Sistem Gereksinimleri