Xbox, Ana Sayfasında Üçüncü Parti Oyunların Tanıtımını Yapmaya Başladı!

Microsoft bünyesinde geliştirilen ünlü oyun konsolu Xbox yeni bir özelliği ile gündeme geldi. Kullanıcılar, konsolun platformunda EA SPORTS FC 25 için bir tanıtım ekranı gördüğünü, platformun artık üçüncü taraf oyunların tanıtımını yaptığını bildiriyor. Detaylar haberde.

Xbox, kullanıcıların oyun deneyimlerini zenginleştirmek ve yeni içeriklere ulaşmalarını sağlamak adına attığı adımlara bir yenisini ekledi. Platformun, kısa bir süre önce ana sayfasında EA SPORTS FC 25 oyununun tanıtımını yapması sosyal medyada gündem oldu.

Daha öncesinde ana sayfasında sadece Microsoft bünyesinde geliştirilen oyunların tanıtımını yapan Xbox'ın, FC 25 ile birlikte artık üçüncü taraf oyunlar için de çeşitli tanıtım ve reklamları platformunda sergileyeceği söyleniyor. Oyunseverlerin bu durumdan oldukça mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Zira kullanıcılar, bu tanıtımlar aracılığıyla en son oyun haberlerine ve içeriklerine kolayca ulaşırken, geliştiriciler de ürünlerini daha etkili bir şekilde tanıtma şansı buluyor.

Microsoft has started showing a fullscreen pop-up for EA SPORTS FC 25 when some people boot up an Xbox. I believe this is the first time such a pop-up has appeared for a third-party game (thanks to Mark for the HT) pic.twitter.com/V104wVSykW