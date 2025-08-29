Apple’dan Geliştiricilere Müjde: GPT-5 ve Claude Desteği!

Apple, yazılım geliştiricilerin iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV için uygulama yazarken kullandığı resmi geliştirme aracı Xcode’un 26. sürümünün yeni beta versiyonunu (Beta 7) yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte Xcode, yapay zeka destekli kodlama özelliklerini daha da ileri taşıyor.

Xcode 26 Beta 7 Geliştiricilere Sunuldu!

Xcode’daki ChatGPT artık GPT-5 desteği sunuyor. Varsayılan seçenek olarak sunulan GPT-5, hızlı ve yüksek kaliteli sonuçlar vermek üzere optimize edilmiş durumda ve Apple’a göre çoğu yazılım geliştirme senaryosu için yeterli olacak. Tabii isteyen geliştiriciler GPT-4.1'i kullanmaya devam edebiliyor.

Daha karmaşık görevler için ise GPT-5 (Reasoning) seçeneği kullanılabiliyor. Bu model, yanıt vermeden önce daha fazla “düşünerek” sonuç üretiyor. Ayrıca Claude desteği de Xcode’a eklenmiş durumda. Xcode uygulamasındaki Intelligence ayarları panelinden geliştiriciler mevcut ücretli Claude hesaplarını bağlayarak Claude Sonnet 4’ü kodlama görevlerinde kullanabiliyor.

Xcode 26’nın final sürümü yayınlandığında, tüm geliştiriciler hem ChatGPT hem de Claude üzerinden kodlama desteği sağlayacak. Bunun yanı sıra kullanıcılar, farklı sağlayıcılardan API anahtarlarını entegre edebilecek veya Apple Silicon tabanlı Mac’lerde yerel modelleri çalıştırabilecek.