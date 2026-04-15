96 GB RAM'e ve Şık Tasarıma Sahip Mini Bilgisayar Tanıtıldı!

Bleujour, kısa bir süre önce şık tasarımıyla dikkat çeken Kubb Essential adlı yeni mini bilgisayarını tanıttı. Ofis ve günlük kullanım için geliştirilen model, iki farklı işlemci seçeneğiyle geliyor. İşte merak edilen detaylar!

Bleujour Kubb Essential Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra 5 255H (14 çekirdek) veya Intel Core Ultra 7 255H (16 çekirdek)

Bellek: 96 GB'a kadar RAM desteği

Depolama: 512 GB SSD ve ek 2.5 inç sürücü yuvası

Grafik Birimi: Entegre Intel Arc 130T veya 140T dahili grafik kartı

Bağlantı Teknolojileri: WiFi 7 ve Bluetooth 5.3/5.4

Giriş ve Çıkışlar: 2 adet USB 3.2 Gen 2 Tip-A, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Tip-C, 2 adet HDMI

Ağ: 1G Ethernet portu

Boyutlar: 12 x 12 x 12 cm (Küp tasarım)

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Mavi, Macenta

Bleujour Kubb Essential modelinde kare formda bir tasarım tercih edilmiş. Aynı zamanda beyaz, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Cihazda iki adet USB 3.2 Gen 2 Tip-A ve bir adet USB 3.2 Gen 2 Tip-C girişinin yanı sıra iki adet HDMI portu da karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılar, Kubb Essential mini PC modelinde iki farklı işlemci seçeneği arasından seçim yapabiliyor. Bu kapsamda Intel Core Ultra 5 255H giriş seviyesi bir opsiyon konumunda ve 14 çekirdekli bir yapıya sahip diyebiliriz.

Bu işlemci daha çok günlük ofis işleri, film/dizi izleme ve internette gezinme gibi daha basit işlerde kullanılabiliyor. Buna karşılık Intel Core Ultra 7 255H ise 16 çekirdekli bir yapıyla geliyor. Genel olarak daha güçlü yapısı ve güçlü grafik kartı gibi özellikleri sayesinde video düzenleme ve oyun oynama gibi daha ağır işlerde kullanabiliyorsunuz.

Bleujour Kubb Essential modelinde harici bir ekran kartı yer almıyor. Grafik işlemleri doğrudan işlemcideki dahili Intel Arc kartı tarafından karşılanıyor. Bunu biraz daha açarsak Intel Core Ultra 5 255H işlemcisinde Arc 130T ve Intel Core Ultra 7 255H yongasında ise Arc 140T grafik birimi mevcut.

Bleujour Kubb Essential Oyun Performansı Nasıl?

Üst seviye Intel Core Ultra 7 255H işlemci ve dahili Arc 140T grafik grafik kartıyla yapılan testlerde GTA 5'in en yüksek ayarlarda 60–65 FPS civarında çalıştığını söyleyebiliriz. Yani akıcı bir oyun deneyimi söz konusu. Ancak burada soğutma performansı da önemli.

Şu an için net bir detay bulunmasa da Bleujour Kubb Essential gibi mini bilgisayarlarda uzun süre aynı performansı görmek pek kolay değil. Zira özellikle oyun gibi ağır yüklerde bir süre sonra ısınmalar başlıyor ve ardından performans düşüşleri yaşanıyor.

Bleujour Kubb Essential modelinin fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Fakat burada benzer özelliklere sahip Dell Pro 5 Micro gibi modelleri göz önüne aldığımızda 700 ila 1200 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel.

Editörün Yorumu

Eğer odamda büyük bir masaüstü bilgisayara yer yoksa mini bilgisayarlara yönelirim. Tabii bu tercihle birlikte bazı şeylerden de vazgeçmek gerekiyor. Bana göre mini bilgisayarlar, masaüstü sistemler kadar güçlü ve stabil bir oyun performansı sunamıyor. Donanımı güçlü olan modeller var ama soğutma tarafı zayıf kaldığı için bu gücü tam olarak kullanamıyorlar. Günlük işler ve basit oyunlar için Bleujour Kubb Essential tercih edilebilir, ancak daha ağır kullanım senaryolarında masaüstü sistemler daha mantıklı bir seçenek oluyor.