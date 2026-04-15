OnePlus'ın Oyun Canavarı Telefonunun Kutu Açılışı Yapıldı (Video)

OnePlus, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Ace 6 Ultra olarak adlandırılan bu yeni model ile ilgili şimdiye kadar pek çok sızıntı yaşandı. Şimdi de cihazın kutu açılış videosu yayınlandı. Bununla birlikte akıllı telefonun tam olarak nasıl bir tasarıma sahip olacağı açıklığa kavuştu.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Kutu Açılış Videosu Nasıl İzlenir?

OnePlus Ace 6 Ultra'nın kutu açılış videosu, YouTube üzerinden yayınlandı. Cihazın bir önceki modele göre ne tür yenilikler getireceği ve hangi kullanıcılara hitap edeceği gibi cevabı oldukça merak edilen soruları yanıtlayan bu videoyu hemen aşağıda yer alan video oynatıcısını kullanarak seyredebilirsiniz.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Kutu açılış videosuna göre akıllı telefon, diğer modellere benzer ama küçük farklılıklar içeren bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz, oval dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olacak. Bu modülün üzerinde ise hap şeklinde bir çıkıntı olacak ve burada ikili kamera yer alacak. Ayrıca arka tarafı tamamen kaplayan bir "Ace" yazısı bulunacak.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ana Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Ace 6 Ultra, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inçlik OLED ekranla birlikte gelecek. Yüksek çözünürlük sayesinde detaylar ön planda olacak. OLED ekran, daha canlı ve derin siyahlar elde etmeye imkân sağlayacak. Yüksek yenileme sayesinde ise özellikle desteklenen oyunlarda yüksek FPS elde ederek diğer oyunculara karşı hız avantajı elde edilebilecek.

OnePlus Ace 6 Ultra'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Markanın yeni akıllı telefonu, Dimensity 9500 işlemcisi ile birlikte gelecek. Daha önce vivo X300 gibi modellerde de tercih edilen bu işlemci, şu an en popüler oyunlardan biri olan PUBG Mobile'da 120 FPS elde etmenize olanak sağlıyor. Bu arada bir önceki model OnePlus Ace 5 Ultra'da Dimensity 9400+ işlemcisi kullanılmıştı. Bu işlemci de en iyi grafikli mobil oyunlarda yüksek performans elde etmenizi sağlıyor.

OnePlus Ace 6 Ultra Kaç mAh Bataryaya Sahip Olacak?

Cihaz, 8.500 mAh batarya kapasitesi ile birlikte sunulacak. Bu yüksek yenileme hızı sayesinde tek şarjla cihaz bir günden daha uzun bir süre kullanılabilecek. Sık sık şarja takma ihtiyacı duyulmayacak. Bir önceki model ise 6700 mAh batarya kapasitesi ile sunulmuştu. Yani batarya tarafında önceki modele göre önemli bir artış olacak.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6 Ultra'nın tanıtımının Nisan 2026’da tanıtılacağı duyurulmuş olsa da lansman günü marka tarafından henüz netleştirilmedi. Yine de gelecek hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tabii ki kesin tarih için markanın yapacağı bir sonraki açıklamayı belirlemek gerekecek. Bu arada OnePlus Ace 5 Ultra, 27 Mayıs 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştü.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın şimdiye kadar Türkiye'de OnePlus 15 de dahil olmak üzere pek çok modeli satışa sunuldu fakat Ace 5 Ultra, bunların arasında yer almadı. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum genellikle markanın Türkiye'de satış başarısı daha yüksek modellere ağırlık vermek istemesinden kaynaklanıyor.

Bu cihazları Türkiye'de satışa sunmak için lojistik başta olmak üzere pek çok maliyeti karşılamak gerekiyor. O yüzden Ace telefonlar gibi bazı modeller ne yazık ki Türkiye'deki kullanıcılara sunulmuyor. Elbette ki şimdiye kadar resmî bir açıklamada bulunulmadı. Eğer planlarda değişiklik olursa Ace 6 Ultra da lansmandan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkabilir.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 5 Ultra'nın başlangıç fiyatı 2 bin 499 yuan olarak belirlenmişti. Ace 6 Ultra, çok daha güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi gibi önemli yeniliklerle beraber gelecek. Bunları göz önüne aldığımızda yeni akıllı telefonun 2 bin 700 yuanlık bir fiyat etiketine sahip olabileceğini söylemek mümkün. Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı 35 bin TL'ye ulaşabilir.

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 6 Ultra'nın özellikle oyuncular için yüksek performans sunan bir akıllı telefon olarak öne çıkacağı kanaatindeyim. Güçlü işlemcisi ve yüksek yenileme hızı, özellikle PUBG Mobile gibi oyunlarda daha akıcı bir oynanış elde etmeyi sağlayacak. Böylece diğer oyunculara karşı da önemli avantaj elde edilecek.