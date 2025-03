Bakanlık Açıkladı: Xenon Far Sahiplerine Üzücü Haber!

İç İşleri Bakanlığı trafikte aktif olarak kullanılan otomobillerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor. Modifiye tutkunlarının da çok sık tercih ettiği Xenon farlar artık yasal olmayacak ve kullanan araç kullanıcılarına cezalar yazılacak. Bakanlık konuyla ilgili olarak çalışmalarını yürütüyor ve uygulanacak ceza oranı da belli oldu diyebiliriz. Peki trafikte Xenon far kullanmanın cezası ne kadar olacak? İşte beyaz Xenon far yasası/cezası ile ilgili detaylar...

Trafikte Beyaz Xenon Far Kullananlara Ceza Geliyor! Xenon Far Cezası Ne Kadar?

İç İşleri Bakanlığı son dönemlerde trafikteki araçlarla ilgili olarak pek çok düzenleme yaptı. Bu konuda araç yapısını değiştirecek veya aracın yapısını bozacak modifikasyonlarla ilgili yeni düzenlemeler geldi ve ceza miktarları arttırıldı. Araçlara havalı süspansiyon, cam filmi, kural dışı body kit veya ses sistemi gibi uygulamalar trafik kanunları gereğince belirlenmiş cezalara sahip.

Bunun yanında belirlenmiş desibel seviyesi üzerindeki egzozlar veya abartı egzozlar da ceza kapsamına dahil. Hatta eski okurlarımız hatırlayacaktır bir dönem i20N kullanıcıları bu konuda mağdur duruma düştüler. Zira Hyundai Assan tarafından orijinal fabrika çıkışlı olan egzozlar belirlenen ses seviyesi üzerinde ses çıkarttığı için cezaya tabi tutuluyordu. Daha sonrasında Hyundai Assan (Hyundai Türkiye) araç sahiplerine özel bir belge verdi ve bu belge sayesinde egzozun orijinal olduğu, cezaya tabi olmadığı kanıtlanmış oldu.

Xenon far konusunda ise özellikle son dönemlerde "sonradan ve bilinçsizce" yapılmış Xenon far uygulamaları yaygınlaştı. Konuyla ilgili yetkin olmayan kişiler tarafından yapılan bu uygulamalar diğer araç sürücelerini tehlikeye atmakta. Konuyla ilgili alınan karara göre "farlarını değiştirerek beyaz far, beyaz Xenon far" takan araç sürücülerine 9 bin 267 TL ceza kesilecek. Araçların farlarını değiştirerek tekrar muayeneye girmesi istenecek.

Bakanlık henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki günlerde kararın yasalaşması ve uygulanması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz...