Xiaomi 12 Görüntüleri Ortaya Çıktı: Lansman Yakın Görünüyor

Xiaomi 12 görüntüleri sızdırıldı. Bir kişi metroda Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelini kullanırken görüntülendi. Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden sızdırılan fotoğraflara ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi 12 Görüntüleri Neler Sunuyor?

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda Xiaomi 12 isimli yeni amiral gemisi modelin görüntüleri gün yüzüne çıktı. Bir kişi metroda söz konusu telefonu kullanırken görüntülendi.

Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden sızdırılan fotoğraflara baktığımızda telefonun koruma kılıfı ile kullanıldığını görüyoruz. Bu sebepten ötürü amiral gemisinin nasıl bir tasarıma sahip olduğu hakkında pek bilgi sahibi olamıyoruz.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen cihazın ekranında küçük bir çentik yer alacaktı. Ayrıca ekranın hafif kavisli bir yapıya sahip olacağı iddia ediliyordu. Paylaşılan fotoğraflarda cihazda koyu arka plana sahip bir uygulama açık olduğundan dolayı ekranın nasıl bir tasarıma sahip olacağı anlaşılmıyor.

Sızdırılan görüntüler gerçekten Xiaomi 12 isimli akıllı telefon modeline aitse lansman çok yakında yapılabilir. Lansmanın aralık ayının ortalarında gerçekleşebileceği söyleniyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda cihazı çok yakında resmi olarak görebiliriz.

Alleged live hands on image of the Xiaomi 12 leaked on Weibo.#Xiaomi #Xiaomi12 pic.twitter.com/F27I4xQVpE — Mukul Sharma (@stufflistings) October 30, 2021

Xiaomi 12 Özellikleri Neler?

Digital Chat Station tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan bilgilere göre Xiaomi firmasının yeni telefonunun arka tarafında üç kamera yer alacak. Xiaomi 12'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacağı ileri sürüldü.

Merak içerisinde beklenen amiral gemisi modelinde 120 Watt kablolu ve 100 Watt kablosuz hızlı şarj teknolojilerinin bulunacağı iddia edildi. Görünüşe göre yeni cihaz hızlı şarj teknolojisi konusunda da adından sıkça bahsettirecek. Cihazda işlemci tarafında Snapdragon 895'in yer alacağı iddia edildi.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modelinin ekranının 120Hz yenileme hızını destekleyeceği ileri sürüldü. Yenileme hızının 1Hz ile 120Hz arasında otomatik olarak değişeceği iddia edildi.

AMOLED LTPO panele sahip olacağı iddia edilen Xiaomi 12'nin 2K çözünürlüğe sahip olacağı tahmin ediliyor. Elbette bu bilgilerin tamamının bir sızıntı olduğunu unutmamak gerekiyor.