Xiaomi 12 Görüntüleri Ortaya Çıktı: Lansman Yakın Görünüyor

Xiaomi 12 görüntüleri sızdırıldı. Bir kişi metroda Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelini kullanırken görüntülendi. Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden sızdırılan fotoğraflara ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda Xiaomi 12 isimli yeni amiral gemisi modelin görüntüleri gün yüzüne çıktı. Bir kişi metroda söz konusu telefonu kullanırken görüntülendi.

Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden sızdırılan fotoğraflara baktığımızda telefonun koruma kılıfı ile kullanıldığını görüyoruz. Bu sebepten ötürü amiral gemisinin nasıl bir tasarıma sahip olduğu hakkında pek bilgi sahibi olamıyoruz.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen cihazın ekranında küçük bir çentik yer alacaktı. Ayrıca ekranın hafif kavisli bir yapıya sahip olacağı iddia ediliyordu. Paylaşılan fotoğraflarda cihazda koyu arka plana sahip bir uygulama açık olduğundan dolayı ekranın nasıl bir tasarıma sahip olacağı anlaşılmıyor.

Sızdırılan görüntüler gerçekten Xiaomi 12 isimli akıllı telefon modeline aitse lansman çok yakında yapılabilir. Lansmanın aralık ayının ortalarında gerçekleşebileceği söyleniyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda cihazı çok yakında resmi olarak görebiliriz.

Alleged live hands on image of the Xiaomi 12 leaked on Weibo.#Xiaomi #Xiaomi12 pic.twitter.com/F27I4xQVpE