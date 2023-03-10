Xiaomi 13 Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite isimli akıllı telefon modellerinden oluşan Xiaomi 13 serisi Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, Çin merkezli teknoloji devi tarafından üretilen yeni telefon modelleri ne kadar fiyata satılıyor? Konuya dair ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi 13 Serisi Türkiye Fiyatı

Xiaomi 13 12 GB + 256 GB : 28.599 TL

: 28.599 TL Xiaomi 13 Pro 12 GB + 512 GB : 38.999 TL

: 38.999 TL Xiaomi 13 Lite 8 GB + 256 GB: 15.999 TL

Teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yıl içerisinde Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite isimli yeni akıllı telefon modellerini tanıtmıştı. Gerçekleşen tanıtımın ardından söz konusu cihazlar ilk etapta Çin'de geçtiğimiz aylarda ise küresel pazar için satışa çıkmıştı. Şirket tarafından alınan karar sonucunda Xiaomi 13 serisi Türkiye'de de satışa sunuldu.

Xiaomi'nin resmî web sitesine göre Xiaomi 13 isimli akıllı telefon modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 28 bin 599 TL fiyat etiketine sahip. Xiaomi 13 Pro modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 38 bin 999 TL ile satılıyor.

Serideki diğer modellere kıyasla daha uygun fiyat etiketi ile satışa sunulan Xiaomi 13 Lite'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 15 bin 999 TL fiyat belirlendi.

Xiaomi 13'te beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Sahip olduğu güçlü donanım ile dikkat çeken Xiaomi 13 Pro'da ise beyaz ve siyah renkleri mevcut. Xiaomi 13 Lite modeli açık mavi, açık pembe ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor.