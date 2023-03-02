Xiaomi Sahipleri Dikkat! Bazı Telefonlar İçin Yazılım Desteği Kesildi

Huawei'den sonra en büyük Çinli üreticilerden biri olan Xiaomi, yakın zamanda sevilen bazı eski telefon modelleri için yazılım desteğini çekeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde MIUI 14 güncellemesini tanıtan şirket, artık bazı Xiaomi modelleri için yazılım güncellemesi sunmayacak. Peki, bu ne anlama geliyor?

İşte Güncelleme Desteği Çekilen Xiaomi Modelleri

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 8A Dual

Redmi K30 5G Speed Edition

Şirketten yapılan açıklamada aralarında markanın en iyi satan telefonlarından olan Redmi Note 8'in de yer aldığı 5 telefon için güncelleme desteğinin çekildiği belirtildi.

2018 yılında büyük çıkış yakalayan telefon, dünya çapında 30 milyondan fazla satmıştı. Aslında eski telefonlardan yazılım desteğinin çekilmesi sıklıkla rastlanan bir durum. Ancak Apple'ın neredeyse 10 yıllık telefonlarına dahi yazılım desteği verirken Xiaomi'nin yalnızca 5 yaşındaki bir telefondan desteğini çekmesi, bazı kullanıcılar tarafından oldukça sert bir şekilde eleştirildi.

Bir telefondan yazılım desteğinin çekilmesi, telefoınun artık herhangi bir güvenlik veya işletim sistemi güncellemesini almayacağı anlamına geliyor. Yani önümüzdeki günlerde Xiaomi telefonlarda yerini alması planlanan MIUI 14, bu 5 telefon için yayınlanmayacak. Eğer güvenliğinizi sağlamak ve yeni özelliklerden geri kalmamak istiyorsanız, telefonunuzu değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir.