Lansman Öncesi Xiaomi 13T Kutu Açılım Videosu Ortaya Çıktı
Merakla beklenen Xiaomi 13T modelinin kutu açılım videosu ortaya çıktı. İşte tüm berraklığıyla telefona dair tüm detaylar!
Raporlara göre Xiaomi, Xiaomi 13T serisini 1 Eylül'de küresel pazarda piyasaya sürmeyi planlıyor. Xiaomi'den henüz resmî bir onay gelmemiş olsa da son raporlar Xiaomi 13T ve 13T Pro hakkında neredeyse her şeyi ortaya çıkarmıştı.
Şimdi ise lansmandan çok önce, Xiaomi 13T'nin gerçek görünümünü ortaya çıkaran bir kutu açılım videosu ortaya çıktı.
Xiaomi 13T'nin kutu açılım videosu, telefonun tasarımının Redmi K60 Ultra ile aynı olduğunu gösteriyor.
Xiaomi 13T Kutu Açılım Videosu
Raporlar, 13T Pro'nun daha iyi bir 50MP (ana) + 13MP (ultra geniş) + 50MP (telefoto) üçlü kamera ünitesiyle geleceğini gösteriyordu. Xiaomi 13T'ye gelince, telefon temelde K60 Ultra ile aynı görünecek olsa da farklı bir işlemci ile donatılacak.
Xiaomi 13T kutu açılım videosu cihazın tasarımının yanı sıra siyah ve yeşil renk seçenekleriyle sunulacağını da ortaya koyuyor.
Xiaomi 13T Özellikleri
Xiaomi 13T, Dimensity 8200 Ultra işlemci, 12 GB RAM, 3 GB sanal RAM, MIUI 14 tabanlı Android 13, 256 GB depolama alanı ve NFC desteği ile gelecek.
Cihaz 2712 x 1220 piksel 1,5K çözünürlüğü, 144Hz yenileme hızını ve 2600 nit parlaklığa kadar destekleyen 6,67 inç AMOLED ekranla sahip olacak ve 120W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh pil barındıracak.
Lansman Öncesi Xiaomi 13T'nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı
Yakın zamanda Xiaomi Mix 3 Fold, Pad 6 Max ve Realme K60 Ultra'yı Çin'de piyasaya sürdükten sonra Xiaomi'nin sıradaki lansman hedefleri Xiaomi 13T ve 13T Pro'ydu ve bugün Xiaomi 13T'nin tüm özellikleri ortaya çıktı.
Peki sizin Xiaomi 13T hakkındaki düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR