Lansman Öncesi Xiaomi 13T Kutu Açılım Videosu Ortaya Çıktı

Raporlara göre Xiaomi, Xiaomi 13T serisini 1 Eylül'de küresel pazarda piyasaya sürmeyi planlıyor. Xiaomi'den henüz resmî bir onay gelmemiş olsa da son raporlar Xiaomi 13T ve 13T Pro hakkında neredeyse her şeyi ortaya çıkarmıştı.

Şimdi ise lansmandan çok önce, Xiaomi 13T'nin gerçek görünümünü ortaya çıkaran bir kutu açılım videosu ortaya çıktı.

Xiaomi 13T'nin kutu açılım videosu, telefonun tasarımının Redmi K60 Ultra ile aynı olduğunu gösteriyor.

Xiaomi 13T Kutu Açılım Videosu

Raporlar, 13T Pro'nun daha iyi bir 50MP (ana) + 13MP (ultra geniş) + 50MP (telefoto) üçlü kamera ünitesiyle geleceğini gösteriyordu. Xiaomi 13T'ye gelince, telefon temelde K60 Ultra ile aynı görünecek olsa da farklı bir işlemci ile donatılacak.

Xiaomi 13T kutu açılım videosu cihazın tasarımının yanı sıra siyah ve yeşil renk seçenekleriyle sunulacağını da ortaya koyuyor.

Xiaomi 13T Özellikleri

Xiaomi 13T, Dimensity 8200 Ultra işlemci, 12 GB RAM, 3 GB sanal RAM, MIUI 14 tabanlı Android 13, 256 GB depolama alanı ve NFC desteği ile gelecek.

Cihaz 2712 x 1220 piksel 1,5K çözünürlüğü, 144Hz yenileme hızını ve 2600 nit parlaklığa kadar destekleyen 6,67 inç AMOLED ekranla sahip olacak ve 120W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh pil barındıracak.

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