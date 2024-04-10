Xiaomi 14 Serisi Sahiplerine Müjde: Kamerayı İyileştiren Yeni Güncelleme Geldi!

Xiaomi, Leica ile yaptığı iş birliği sayesinde kamera alanında hiç olmadığı kadar iyi konumda ve Xiaomi 14 serisi için oldukça önemli bir kamera güncellemesi kullanıma sunuldu.

Xiaomi son dönemde amiral gemisi serisinde güçlü kamera donanımları sunmaya başladı ve bunu Leica ile ortak bir şekilde yürütüyor. Şimdi ise görünen o ki Xiaomi yalnızca en kaliteli donanımları telefonlarına yerleştirmekle kalmıyor, kamera yazılımındaki bazı eksiklikleri güncellemeyle giderek kaliteyi de bir üst noktaya çıkarıyor.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro telefonlara gelen bu yeni güncelleme ilk olarak Çin'e özel sunulmuş olsa da globaldeki modellere de kısa süre içerisinde gelecek. Boyut olarak 159 MB'lık küçük bir güncelleme olmasına rağmen güncellemede kamera uygulamasına ve yazılımlarına gelen bazı değişiklikler var.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro Yeni Güncelleme Detayları

Ana Portre işlevi eklendi, portre modu artık Ana Portre ve Leica Portre ikili görüntü stillerini destekliyor.

Portre modunun ultra net etkisi optimize edilmiştir.

Portre modunun güzellik efekti optimize edilmiştir.

Yeni yapay zekâlı büyük model hesaplamalı fotoğraf platformu Xiaomi AISP, portre çekim kalitesini artırıyor.

Güncellemeyle gelen değişikliklere göre Xiaomi'nin genel olarak portre modunu geliştirmeye odaklandığını, birçok efektin geliştirildiğini ve Ana Portre adlı yeni bir özelliğin eklendiğini görebiliyoruz.

Xiaomi gelecek süreçte güncellemeyi Xiaomi 13 Ultra'ya da getireceğini açıkladı ve şirket kamera yazılımlarını düzenli olarak güncellemeye ve iyileştirmeye devam edecek.

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