Xiaomi 14.1 Adında Bir Ara Güncelleme Yayınlayacak

Teknoloji şirketi Xiaomi, telefon piyasasında öncü konumda yer almak ve kullanıcılarının modern teknolojiden mahrum bırakmamak için MIUI 14.1 adını verdiği bir ara güncelleme getirecek.

Xiaomi Güncellemelerine Devam Ediyor

Xiaomi, telefon piyasasındaki görünen yüzleri Xiaomi ve Redmi de geçerli olacak yeni bir güncellemeye hazırlanıyor. Çin merkezli kaynaklara göre teknoloji şirketi, MIUI 15’in geliştirilme aşamasında teknoloji piyasasından çok uzaklaşmamak ve rakiplerinin gerisinde kalmamak için Android 14 sürümüne ara bir güncelleme ekleyecek.

MIUI 14.1’ü farklı yapan, Android 14 merkezli yeni bir sürüm özelliği taşıması. Xiaomi ve Redmi telefon sahipleri gelecek olan bu yeni güncellemeyle son dönem Android sürümününe sahip olacaklar. Bazı telefon modellerini kapsayacak yenilik, önümüzdeki ağustos veya kasım aylarında kademeli olarak telefonlara gelmesi bekleniyor.

Teknoloji şirketi Xiaomi, getirecekleri güncelleme konusunda son derece heyecanlı. Kullanıcıların geri bildirimlerine çok önem veren şirket, kullanıcı dostu uygulamalarıyla tanınıyor. Düzenli yayınlamış olduğu güncellemelerle kullanıcılarına kaliteli akıllı telefonlar sunan Xiaomi, bu özelliğiyle bu durumu birkez daha göstermiş oldu.