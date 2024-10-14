200 MP Kameralı Xiaomi 15 Ultra'nın Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Xiaomi, her bütçeye hitap eden akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin bir sonraki büyük hedefi ise henüz duyurulmamış olan Xiaomi 15 serisi. Şirket bu sene üç yeni modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bunlar; Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro ve Xiaomi 15 Ultra. Son olarak içlerinde en çok merak uyandıran 200 MP kameraya sahip Xiaomi 15 Ultra, çıkış tarihi ve bazı teknik özellikleriyle gündeme geldi.

Xiaomi 15 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Snapdragon 8 Elite işlemcileri kullanan ilk modeller olması beklenen Xiaomi 15 ve 15 Pro büyük ihtimalle bu ay içerisinde tanıtılacak. Serinin en çok merak edilen modeli Xiaomi 15 Ultra'yı görmek isteyenler ise biraz daha beklemek zorunda kalacak. İddialara göre Xiaomi 15 Ultra, 2025’in ilk çeyreğinde tanıtılacak. Tahminler ise Şubat 2025'i işaret ediyor.

Peki Xiaomi 15 Ultra, ailenin diğer üyeleri gibi Snapdragon 8 Elite kullanıyorsa farkı ne olacak? İlk olarak tıpkı geçmişte bazı modellerde olduğu gibi 15 Ultra da 8 Elite'in özel bir sürümünü kullanabilir. Bu da onu performans konusunda öne çıkan bir telefon olarak öne çıkarabilir. Ayrıca 5 Ultra, kamera konusunda da serideki diğer modelleri geride bırakacak.

Özellikle 200 megapiksel periskop telefoto kamerası, cihazın dikkat çekici özelliklerinden biri olacak. Sızıntılara göre bu kamera, Samsung ISOCELL HP9 sensörünü kullanacak ve 100mm odak uzaklığı, f/2.6 diyafram açıklığı ve 4.3x optik zoom sunacak. Aynı periskop kamera, daha önce Vivo X100 Ultra modelinde de kullanılmıştı.

Ki söz konusu model uzun bir süre DXOMARK'ın en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinde zirvede kaldı. 200 MP periskop kamera haricinde, cihazda 50 MP LYT-900 birincil kamera (OIS destekli), 50 MP Sony IMX858 ultra geniş açılı lens ve 50 MP Sony IMX858 telefoto kamera bulunacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 15 Ultra özellikleri ile serinin diğer modellerinden ayrılacak mı? Yoksa akıllı telefon modelleri arasındaki performans farkları giderek azaldı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.