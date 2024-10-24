Xiaomi 15 Ultra'nın Ezber Bozan Tasarımı Ortaya Çıktı!

Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli 15 Ultra için adeta gün sayıyor. Çok yakında tanıtılması beklenen telefon, şirketin bugüne kadar ürettiği en güçlü telefon olacak ve her konuda Android'in zirve noktasını temsil edecek. Elbette ki bu kadar öneml bir ürünün teknik özellikleri kadar tasarımı da önemli. Peki Xiaomi 15 Ultra tasarım olarak nasıl bir fark sunacak? Son ortaya çıkan sızıntı, bu soruya cevap veryor.

Xiaomi 15 Ultra Nasıl Görünecek?

Her ne kadar henüz tanıtılmamış ve hatta 2025'e erteleneceği iddia edilse de Xiaomi 15 Ultra'nın tasarımını gözler önüne seren görüntüler ortaya çıktı. SmartPrix'in sızdırdığı render görselleri bize telefonun neye benzeyeceği konusunda fikir veriyor.

Elbette ki son 7-8 yılda çıkan hemen hemen her telefon gibi Xiaomi 15 Ultra da ince çerçeveli ve tam ekran bir ön yüze sahip. Görüntülerde bir adet delikli ön kamera olmasına rağmen, bunun ekran altı kamera olma ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtmek gerek.

Asıl ilginç olan ise telefonun arka tasarımı ve kamera adası. Bir tür deri kaplamaya sahip olan arka kapak pek çok amiral gemisinin aksine cam değil. Bu durum telefonu darbelere karşı daha dirençli hale getirirken, rakiplerine kıyasla bir fark yaratmayı da başarıyor.

Bir daire içine alınmış devasa kamera adası ise ezber bozan lens dizilimi ile dikkat çekiyor. Normalde daha düzenli bir dizilim tercih eden rakiplerinin aksine Xiaomi 15 Ultra asimetrik dizilimi ile dikkat çekiyor. Ne yazık ki ilginç ve farklı olma konusunda başarılı olan bu tasarım pek de estetik görünmüyor. Yine de tasarım bu telefonun tek öne çıkan noktası değil!

Xiaomi 15 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi 15 Ultra, serinin en güçlü modeli olacak ve Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Aynı zamanda 8, 12, 16 GB RAM seçenekleri ve 1 TB'a kadar depolama seçeneği sunacak. Cihazın 6,7 inç büyüklüğünde LTPO micro quad-curved ekran ile gelmesi ve 2K çözünürlük ile 120 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 15 Ultra, 200 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya ek olarak, 50 megapiksel ultra geniş açı, 50 megapiksel ana kamera ve 2x telefoto kamera da yer alacak. 6.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen cihaz, 90W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak.

Çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an çin belirsiz. Peki siz bu telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve diğer öne çıkan özellikleriyle birlikte Apple'ın iPhone 16 Pro serisine rakip olabilecek mi? Görüşleriinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.