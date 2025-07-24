Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi İnsan Gözü Gibi Kameraya Sahip Olacak: İşte Özellikleri!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda Xiaomi 15 serisini tamamlayan şirket, şimdi odağını yeni amiral gemisi Xiaomi 16 cihazlarına çevirdi. Son olarak Xiaomi 16 Ultra modeli ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı.

Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgiler yeni üst düzey telefonun bazı özelliklerini gözler önüne serdi. İşte Xiaomi 16 Ultra'nın kamera ve batarya özellikleri!

Xiaomi 16 Ultra Özellikleri

İddialara göre Xiaomi, yeni amiral gemisi ile birlikte Ultra modellerinin kamerasında büyük değişikliklere imza atacak. Arka tarafta üç sensörlü bir kamera modülüne sahip olacak Xiaomi 16 Ultra, 50 MP çözünürlüğünde ve 1 inç boyutunda bir ana lensle gelecek.

Ana kameranın yanı sıra, telefonda yeni bir ultra telefoto lensin de bulunacağı belirtiliyor. Bu lensin, Xiaomi 15 Ultra'da olduğu gibi 200 MP çözünürlüğe sahip olması ve 1/1.28 inç boyutuyla selefine göre daha büyük olması bekleniyor.

Son olarak, Ultra geniş açılı lens için 50MP çözünürlükte ve 1/1.95 inç boyutunda bir Sony LYT600 sensör kullanılacağı söyleniyor. Bu lensle birlikte telefonun önceki modele kıyasla burada da daha büyük bir sensör barındıracağını belirtelim.

Batarya tarafına değinecek olursak, yeni sızıntılar Xiaomi 16 Ultra'nın 7000 ila 7500 mAh arasında bir kapasiteye sahip bataryayı bünyesinde bardınrıacağı söyleniyor. Önceki model olan Xiaomi 15 Ultra'da bu değerin yalnızca 5410 mAh olduğu düşünüldüğünde, bu batarya artışı kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayacağı söylenebilir.

Xiaomi 16 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Söylentilere göre Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Pro Max ve 16 Ultra modellerinden oluşacak yeni Xiaomi 16 serisinin Eylül 2025'te anavatanı Çin'de resmen tanıtılacak. Yeni cihazların küresel pazarda ise 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

Peki siz yeni Xiaomi 16 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...