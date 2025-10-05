Xiaomi 17'nin Sürpriz Versiyonu Tanıtıldı: Xiaomi 15'ten Daha Ucuz!

Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü yeni Xiaomi 17 serisi Çin'deki kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yeni cihaz her ne kadar en hızlı satış rekorlarından birine imza atsalar da tüketiciler özellikle ana model için daha büyük bir depolama taleplerini sıklıkla dile getiriyordu.

bu taleplere kayıtsız kalmayan şirket, kısa bir süre önce Xiaomi 17'nin 1 TB'lık versiyonunu tanıttı. Çin'de satışa sunulan yeni seçenek selefinden daha ucuz olmasıyla da bir hayli dikkat çekiyor.

Xiaomi 17'nin 1 TB'lık Versiyonu Xaiomi 15'dan Daha Ucuz

Kullanıcıların isteği doğrultusunda satışa sunulan yeni versiyon, 5.299 yuan (yaklaşık 745 dolar) karşılığında satın alınabiliyor. İlginç olan ise yeni seçeneğin bu fiyatla Xiaomi 15 serisinin ana modeli için piyasaya sürülen 1 TB'lık versiyondan daha uygun fiyatlı olması.

Zira geçtiğimiz yıl satışa sunulan Xiaomi 15 1 TB, 5.499 yuan'lık bir fiyat etiketine sahipti. Bu da yeni modelin selefine kıyasla 200 yuan daha ucuz olduğu anlamına geliyor. Öte yandan yeni versiyonun diğer tüm özellikler açısından geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen diğer seçeneklerle tamamen aynı olduğunu belirtelim.

Ayrıca merak edenler için lansman etkinliğinde satışa sunulan Xiaomi 17'nin bellek seçenekleri ve fiyatları şu şekildeydi:

12 GB RAM + 256 GB depolama: 4.499 Yuan (yaklaşık 630 dolar)

12 GB RAM + 512 GB depolama: 4.799 Yuan (yaklaşık 670 dolar)

16 GB RAM + 512 GB depolama: 4.999 Yuan (yaklaşık 700 dolar)

Xiaomi 17'nin Özellikleri Neler?

Yeni cihaz, 6.3 inç boyutunda 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekrana sahip. Bu ekran, şirketin iddiasına göre düşmelere karşı on kat daha dayanıklı olan Longjing cam korumasıyla geliyor.

Sadece 191 gram ağırlığıyla dikkat çeken telefon, 1.18 mm gibi oldukça ince çerçeveleriyle de dikkat çekiyor. Cihaz bu ince tasarımına rağmen IP68 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklılık sunuyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformundan alan Xiaomi 17, 16 GB LPDDR5x RAM ile destekleniyor ve yeni 1 TB UFS 4.1 depolama seçeneği sunuyor. Cihaz HyperOS 3 tabanlı Android 16 ile çalışıyor.

Arka tarafta üçlü bir kamera sistemine ev sahipliği yapan telefon, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP çözünürlüğündeki telefoto lensi bünyesinde barındırıyor. Cihazın ön yüzünde de 50 MP'lik bir kamera mevcut. 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği ile birlikte gelen yeni Xiaomi 17, 7.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan besleniyor.

Peki siz yeni amiral gemisi modelin 1 TB'lık seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.