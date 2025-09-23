iPhone 17 Serisinde Bile Yok: Çift Ekranlı Xiaomi 17 Serisi Ortaya Çıktı!

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi için geri sayım başladı. Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinin ekran ve donanım detayları sızdırıldı. Markanın iddiası büyük yeni nesil ekran teknolojisi ve güçlü batarya mimarisiyle bu serinin doğrudan iPhone 17’ye rakip olacağı konuşuluyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Xiaomi 17 Teknik Özellikleri

Sızan bilgilere göre serinin giriş modeli Xiaomi 17 6.3 inç büyüklüğünde düz OLED ekranla geliyor. 19.6:9 en-boy oranına sahip bu panel, yalnızca 1.18 mm inceliğindeki çerçeveleriyle dikkat çekiyor. 17 Pro modeli de aynı ekran özelliklerini taşıyor. Tüm seride yer alan M10 ekran parlaklık teknolojisi Xiaomi’nin açıklamasına göre endüstrideki en yüksek verimliliğe sahip olacak.

Özellikle 17 Pro Max modelinde kullanılan bağımsız RGB piksel dizilimi “pixel pooling” yöntemini ortadan kaldırıyor. Bu sayede %26 daha az enerji tüketimiyle 2K ekranlarda çok daha net ve parlak bir deneyim sunulacak.

Xiaomi, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde Jinshajiang batarya teknolojisini kullanacak. L şeklindeki istifleme yapısına sahip bu yeni bataryalar, %16 yüksek silikon içeriğiyle daha uzun ömür ve daha hızlı enerji aktarımı sağlıyor. Ayrıca 100W hızlı şarj desteği de kullanıcıların günlük kullanımını büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Serinin tüm modelleri, Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle güçlendirilecek. Kutudan çıktığında cihazlarda Xiaomi’nin HyperOS 3 arayüzü yer alacak. Bu kombinasyon, yüksek performans isteyen kullanıcılar için seriyi cazip hale getiriyor.

Xiaomi 17 serisi özellikle ekran ve batarya teknolojilerinde agresif bir strateji izliyor. Apple’ın ekim ayında duyurması beklenen iPhone 17 ise iOS ekosistemi, uzun güncelleme desteği ve kamera tarafındaki yazılım optimizasyonlarıyla öne çıkacak. Kullanıcılar için tercih meselesi donanımdan ziyade ekosistem avantajları üzerinden şekillenecek gibi görünüyor.