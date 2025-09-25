Xiaomi Telefonları El Konsoluna Çeviren Yeni Kılıfını Tanıttı!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, kısa bir süre önce merakla beklenen Xiaomi 17 serisini tanıttı. Yeni serinin en dikkat çeken modeli ise kamera adası üzerinde ikinci bir ekrana ev sahipliği yapan Xiaomi 17 Pro ve Pro Max oldu.

Şirket yeni üst düzey cihazlarının bu özelliğini ön plana çıkaran yeni bir kılıfı da piyasaya sürdü. Retro Game Boy isimli yeni el konsolu kılıfı, nostaljik tasarımıyla oyun tutkunlarının dikkatini çekerken bazı önemli sorunları da beraberinde getiriyor. Detaylar haberde.

Xiaomi 17 Pro Retro Game Boy Kılıfı Neler Sunuyor?

Yeni amiral gemisi Xiaomi 17 modellerinin tanıtım sürecine nostaljik bir dokunuş katan yeni kılıf adından da anlayabileceğiniz üzere Nintendo'nun 80'li yıllara damga vuran Game Boy konsolundan ilham alan bu yeni aksesuar, telefonun arka yüzündeki ikincil ekranı adeta bir oyun alanına çeviriyor.

Dahası söz konusu kılıf sadece bir aksesuar niteliği taşımıyor. Dört adet tuş takımı, iPod'un tekerleğine benzeyen dairesel bir yön pedi ve 200 mAh kapasiteli dahili bir bataryaya sahip olan kılıf, gerçek retro oyunların telefon üzerinden oynanmasına imkan tanıyor.

Üstelik cihazın sahip olduğu batarya, günde üç saat oyun oynandığı bir senaryoda 40 gün gibi iddialı bir kullanım süresi vadediyor. Kılıfın en ilginç yanlarından biri ise yanında Angry Birds 2 oyunuyla birlikte gelmesi. Ancak retro el konsolu kılıfının ne kadar iyi bir kullanıcı deneyimi sunabileceği merak konusu.

Normalde arka kamera ile selfie çekmeye, saat ve takvim gibi widget’ları görüntülemeye imkân tanıyan bu ekran, oyun gibi hareketli deneyimler için biraz küçük kalıyor. Ayrıca kılıf takılıyken telefonun kablosuz şarj özelliğinin çalışmaması da önemli bir dezavantaj olarak öne çıkıyor.

Şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunulan Xiaomi'nin bu ilginç aksesuarı, 40 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Şirketin 17 Pro modellerini küresel pazarda satışa sunması durumunda Game Boy benzeri kılıfın da uluslararası oyuncularla buluşması bekleniyor.

Peki siz Xiaomi'nin yeni Retro Game Boy kılıfı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.