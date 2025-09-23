Xiaomi 17 Serisinin Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin amiral gemisi yeni telefonları ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesi ortaya çıkan Xiaomi 17 serisinin bu kez renk seçenekleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni telefonlar birbirinden etkileyici görünüme sahip renkler ile birlikte gelecek.

Xiaomi 17 Serisi Hangi Renk Seçeneklerine Sahip Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17 dört farklı renk, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max ise üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Bu renklerin isimleri henüz açıklanmadı ancak paylaşılan görüntüye baktığımızda Xiaomi 17'nin beyaz, mavi, pembe ve gri seçeneklerine sahip olacağını görüyoruz.

Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max'in arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde kameraların yanı sıra ikinci bir ekran da yer alacak. "Magic Back Screen" olarak adlandırılan ekran, saat, avatar veya GIF'lerle özelleştirilebilecek. Ayrıca bazı kısayollara da erişilebilecek.

Xiaomi 17'de ise ikinci bir ekran bulunmayacak. Arka yüzeyde kare şeklinde bir kamera modülü yer alacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş konumlanacak. Dolayısıyla bu telefon genel olarak Xiaomi 15'e benzeyecek.

Xiaomi 17'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2670 piksel çözünürlük, yaklaşık 465 PPI piksel yoğunluğu 4.500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. IP68/IP69 sertifikası sayesinde telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arkat arafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.