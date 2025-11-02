Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi Bir İlke İmza Atacak

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra ile ilgili heyecan verici sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak şirketin merakla beklenen yeni telefonu için iki farklı versiyon üzerine çalıştığı bildiriliyor. İşte detaylar!

Xiaomi 17 Ultra, Farklı Bağlantı Özelliklerine Sahip İki Versiyonla Geliyor

Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni Xiaomi 17 Ultra Çinli yetkililer tarafından onaylanan sertifika belgelerinde 2512BPNDAC ve 25128PNA1C olmak üzere iki farklı model numarasına sahip. Bu durum cihazın birden fazla versiyonla piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

İddialara göre bu iki versiyon sunacakları bağlantı özellikleri açısından birbirinden ayrışacak. Her iki model de güncel kablosuz bağlantı standartlarından biri olan Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini desteklerken daha yüksek bir fiyata sahip olan versiyon Tiantong uydu araması ve Beidou kısa mesaj iletişim özelliklerine sahip olacak.

Üst düzey varyantta sunulması beklenen bu çift uydu bağlantı teknolojisi, özellikle mobil ağların erişmediği uzak bölgelerde kullanıcılar için hayat kurtarıcı bir rol oynayabilir. Zira bu özellikler sayesinde en zorlu koşullarda dahi uydu üzerinden arama yapabiliyor veya kısa mesajlar gönderebiliyorsunuz.

Xiaomi 17 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Söylentilere göre Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 17'nin en üst düzey modeli olarak konumlanması beklenen Xiaomi 17 Ultra'yı yıl sonuna kadar tanıtacak. Merakla beklenen cihazın küresel pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise hala merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.