Xiaomi 17 Ultra'nın Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi'nin tanıtmaya hazırlandığı yeni amiral gemisine dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda merakla beklenen Xiaomi 17 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, gelişmiş dörtlü arka kamera sistemi sayesinde çok kaliteli fotoğraflar çekebilecek.

Xiaomi 17 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OVX10500U ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung ISOCELL JN5 ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamear ve 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HPE periskop telefoto kamera yer alacak.

Ana kameranın 1 inç büyüklüğünde sensöre sahip olması bekleniyor. Büyük boyutlu sensör yüzey alanı daha geniş olduğundan ötürü gelen ışıkların büyük kısmını yakalayabiliyor. Bu, düşük ışıkta bile daha kaliteli fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera ayrıca 23 mm odak uzaklığını içerecek.

Xiaomi 15 Ultra'da da dörtlü kamera sistemi tercih edilmişti. Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiskel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra'nın ön kamerasına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak Xiaomi 15 Ultra'da 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Yeni telefonda da aynı çözünürlükte ön kamera görebiliriz. Arka kamera 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilir.

Xiaomi 17 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Telefon 2512BPNDAC (Çin), 2512BPNDAG (Global) ve 2512BPNDAI (Hindistan) olmak üzere üç farklı model numarasına sahip. Bu kodlardaki "2512" kısmı, Xiaomi 17 Ultra'nın 2025 yılının aralık ayında tanıtılacağını gösteriyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.