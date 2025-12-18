Bu Telefonun Kamerası Profesyonel Fotoğraf Makinelerine Meydan Okuyacak

Xiaomi, çok yakında tanıtacağı 17 Ultra modeliyle akıllı telefon pazarında devrim yapmaya hazırlanıyor. Sahip olduğu özellikleri anlatmak için "her şeyin en iyisi" cümlesini kullanabileceğimiz telefon inanılmaz iddialı olacak. Bu doğrultuda kamera tarafında da işini şansa bırakmayan şirket, Leica ile el sıkıştı.

Xiaomi ve Leica,

Xiaomi 17 Ultra'nın Kamerasını Birlikte Geliştirdi

Akıllı telefon kameraları neredeyse her yeni modelde biraz daha gelişiyor. Öyle ki günümüzde bazı senaryolarda profesyonel makinelerle bile yarışabilecek cep telefonları bile var. Ancak bu alan hala gelişime açık.

İşte tam da bu doğrultuda hareket eden Xiaomi, Leica ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Halihazırda birlikte bazı çalışmalar yürüten bu iki şirket, en iyi kamera deneyimi için bir telefonun fikir aşamasından üretimine kadar birlikte çalışacak.

Akıllı telefon üreticilerinin Leica gibi köklü şirketlerle çalışmaları yeni bir süreç değil. Daha önce OnePlus, Hasselblad ile hatta Huawei de Leica ile iş birliği yaptı. Ancak bu iş birlikleri çoğu zaman kameranın üzerindeki marka yazısının ötesine gitmiyor.

Xiaomi ise Leica ile süreci baştan sona birlikte yürütecek. İki şirket buna "stratejik ortak üretim" modeli adını veriyor. Bu modelde basit bir logo yerleşimi ya da ayrı çalışan ekiplerin geliştirdiği parçaları birleştirmek gibi yüzeysel bir ortaklık söz konusu değil.

Bunun yerine Xiaomi ve Leica her adımı birlikte planlayacak ve hayata geçirecek. Bu iş birliği kapsamında ilk göreceğimiz telefon ise Xiaomi 17 Ultra. Telefon, bu alanda bir ilk olan Leica APO (Apokromatik) sertifikalı telefoto lense sahip olacak.

Endüstri standardı olan Leica APO lensler, renk sapmalarını en aza indirgemesi, düşük ışık performansı ve yüksek çözünürlük sunmasıyla biliniyor. Ayrıca yine bu iki şirketin geliştirdiği 1 inç lens kullanan ana kamera da Xiaomi 17 Ultra'da karşımıza çıkacak.

Tüm bunlar telefonun kamera performansını uçuracak detaylar. Xiaomi 17 Ultra hakkındaki tüm detaylar ise önümüzdeki hafta Çin'deki lansmanda göreceğiz.