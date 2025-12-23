Fotoğraf Makinelerini Çöpe Attıracak Xiaomi 17 Ultra'dan Yeni Video Geldi

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 Ultra, daha tanıtılmadan YouTube'a düştü. Resmi olarak 25 Aralık'ta tanıtılacak olan telefonun yayınlanan kısa bir tanıtım videosu, genel tasarımı ve eldeki hissiyatıyla ilgili fikir verdi.

Xiaomi 17 Ultra Daha Tanıtılmadan Videosu Yayınlandı

Xiaomi, 25 Aralık'ta tanıtacağı 17 Ultra için yeni bir video yayınladı. Yayınlanan videoda telefonun önceki Ultra modellerine kıyasla çok daha farklı bir tasarım ile geleceği doğrulanmış oldu.

Xiaomi 17 Ultra, 8.29 mm kalınlığıyla şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en ince Ultra modeli olacak. Brlirtmekte fayda var ki buradaki ince kelimesini Xiaomi'nin Ultra modellerine kıyasla kullanıyoruz.

Karşılaştırma yapacak olursak telefonun selefi Xiaomi 15 Ultra 9.4 mm, Apple'ın iPhone 17 Pro Max, 8.75 mm ve Samsung'un Galaxy S25 Ultra modeli 8.2 mm kalınlığında. İçlerinden en yakın S25 Ultra.

Xiaomi 17 Ultra'nın dikkat çekici özelliklerinden biri de çerçevelerdeki incelme. Xiaomi, çok uzun zamandır telefonlarındaki çerçeveleri küçültmek için çabalıyor. Bu nedenle "inanılmaz bir fark" beklemek doğru olmaz.

Daha çok Apple'ın iPhone 16 ve iPhone 17'de yağtığı gibi bir çerçeve incelmesi söz konusu olacak. Öncekilerden çok farklı olmayacak ama yan yana kıyaslandığında fark gözle görüleblir seviyede olacak.

Telefon, yuvarlak bir şekilde konumlandırılmış devasa bir kamera adasına sahip olacak. Zaten asıl olay da bu adada gizli olacak. Xiaomi'ye göre bu model şimdiye kadarki en iyi akıllı telefon kamerası sunacak.

Xiaomi 17 Ultra dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlar sırasıyla Siyah, Beyaz, Yıldızlı Gökyüzü ve Mor. Ayrıca tam anlamıyla bir amiral gemisi deneyimi sunan telefonun bütün özellikleri sie perşembe günü açıklanacak.