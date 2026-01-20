Çift Ekranlı Xiaomi 18, fiyat/Performans Oranıyla iPhone 17 ve Galaxy S26'yı Ezip Geçecek

Xiaomi, Eylül 2026'da piyasaya sürmeyi planladığı Xiaomi 18 serisi ile akıllı telefon pazarındaki rekabeti kızıştırmayı hedefliyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre şirket, bu seri ile birlikte önemli bir strateji değişikliğine tanık olacağız. Daha önce sadece Pro modellerde bulunan premium özellikler, tüm modellerde standart hale gelecek. En önemli gelişmeler ise Xiaomi 18'in kamera özelliklerinde karşımıza çıkacak.

Xiaomi 18 Periskop Kamera

Xiaomi'nin Eylül 2025'te tanıttığı Xiaomi 17 serisi henüz Türkiye'ye gelmeden, 2026 model Xiaomi 18 hakkında ilk sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Geçmişte Çinli akıllı telefon üreticileri hakkındaki iddiaları ile gündeme gelen Digital Chat Station'a göre şirket, yeni modellerle birlikte kritik değişikliklere imza atacak.

Xiaomi, ucuz ve pahalı modeller arasındaki farkları ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere akıllı telefon üreticileri günümüzde amiral gemisi modellerini bile farklı segmentlere ayırıyor. Örneğin Apple'ın Pro ve Pro Max'i ve Samsung'un Ultra modelleri standart versiyonlara göre çok daha gelişmiş özelliklerle sunuluyor.

Xiaomi de rakipleri gibi bu yaklaşımı benimsiyor. Şirketin 2025 yılı amiral gemisi serisi dört farklı modelden oluşuyor (Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max ve Xiaomi 17 Ultra). Her model sadece fiyat değil, teknik özellikler açısından da birbirinden farklılaşıyor. Bu strateji üreticilere ciddi kazançlar sağlasa da tüketiciler için durum pek de böyle değil.

Amiral gemisi serilerinin standart modelleri hiç de ucuz olmamalarına rağmen genellikle bulundukları serinin en zayıf halkaları olarak karşımıza çıkıyor. Yine Apple'dan örnek verecek olursak iPhone 17'ye kadar 799 dolar değerindeki standart modeller 60 Hz ekran ile karşımıza çıkıyordu. Bu giriş seviyesi telefonlarda bile görmediğimiz bir durum.

DCS'in iddiaları doğruysa Xiaomi, sene sonunda tanıtması beklenen Xiaomi 18 serisi ile birlikte bu durumu değiştirecek. Örneğin standart Xiaomi 18'de bile periskop lens bulunacak. Şu ana kadar sadece Pro ve Ultra gibi versiyonlarda gördüğümüz bu özellik, 5x'e kadar optik zoom yapılmasına imkan tanıyacak.

Bununla birlikte gelişmiş parmak izi okuma teknolojileri, daha hızlı kablolu ve kablosuz şarj hızları ile Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci gibi detaylar serinin tüm modellerinde aynı olacak. Bu duurmun serinin diğer modellerinin satışlarını nasıl etkileyeceği belirsiz. Ancak Xiaomi 18'i iPhone 17 ve Galaxy S26 gibi rakiplerinin önüne konumlandıracağı kesin.