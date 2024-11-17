Xiaomi'den BYD'yi Korkutan Başarı: Sadece 230 Günde 100 Bin SU7 Ürettiler!

Çin merkezli ünlü teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yıl ilk adımını attığı otomotiv sektöründe gelişim kaydetmeye devam ediyor. Şirket son olarak geçtiğimiz 230 gün içerisinde ilk elektrikli otomobil modeli SU7'den toplamda 100 bin adet üretildiğini açıkladı. Detaylar haberde.

Xiaomi Otomobil Sektöründe Daha Fazla Model Çeşitliliği ve Üretim Hacmi Hedefliyor

İlk olarak 2021 yılında otomobil sektörüne adım atıcağını duyuran ve geçtiğimiz sene SU7 modeliyle elektrikli araç pazarna merhaba diyen Xiaomi, piyasadaki yerini sağlamlaştırmak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Dev firma son olarak, üretim hacmini artırarak geçtiğimiz 230 gün içerisinde toplamda 100 bin adet SU7 modeli ürettiğini duyurdu.

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirketin bu önemli kilometre taşını kutlarken, 2024 yılından itibaren üretim hacimlerini büyük oranda artırdıklarının altını çizdi. Lei Jun, gerçekleştirdikleri 100 bin adetlik üretim başarısının ardından kasım ayı içerisinde 100.000 adet teslimat hedeflerinin olduğunu bildirdi.

Üstelik Çin merkezli otomobil devinin üretim alanında yakaladığı bu başarıyla yetineceğini söylemek yanlış olur. 2 yıldan az bir sürede elektrikli otomobil pazarında seri üretime geçiş yapan şirketin, yakında yeni bir modeli daha piyasaya süreceği söyleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz Xiaomi'nin SU7 üretimindeki bu başasırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...