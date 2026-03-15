Xiaom'iden 28.000 Pa Emiş Gücüne Sahip Dikey Zemin Temizleyici Geliyor

Xiaomi, zemin temizliğini yepyeni bir boyuta taşıyan, 28.000 Pa emiş gücü ve 160 derece sıcak buhar özelliğine sahip yeni Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Max modelini tanıttı. Akıllı ev temizliği ürünleri kategorisinde iddialı bir adım atan cihaz, özellikle sert zeminlerdeki inatçı kirleri zahmetsizce ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Max Özellikleri Neler?

Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Max'in en belirgin özelliği 160 dereceye ulaşabilen doğrudan buhar püskürtme kapasitesi. Bü yüksek sıcaklık değeri, zemine yapışmış inatçı lekeleri ve kurumuş kirleri yumuşatığ çözmeye yardımcı oluyor. Ayrıca 300W gücündeki kazan sistemi sayesinde cihaz, suyu uzun süre beklemeden hızlıca ısıtabiliyor.

Cihazın temizlik özellikleri sadece buharla kısıt değil. Şekerli veya yapışkan sıvılara karşı cihaz, 90 derecelik sıcak su püskürterek yüzeyi temizliyor. Yoğun köpük desteğiyle de Mijia Floor Scrubber 5 Max, 28.000 Pa emiş gücüne sahip güçlü motoruyla yüzeydeki tüm kalıntıları kolayca haznesine çekiyor.

Kenar ve köşeler, zemin temizlik cihazlarının genellikle en çok zorlandığı alanlar arasında yer alır. Xiaomi bu modelinde, 11 milimetreye kadar dar boşluklara girebilen haraketli bir kol kullanmış. Ayrıca fırçadaki dolaşma önleyici özel tarak yapısı ise saçların motora dolanmasını engelliyor.

Kullanım sonrası bakım ve hijyen aşaması da otomatikleştirilmiş. Temizlik bittikten sonra Mijia Floor Scrubber 5 Max, kendi rulo fırçasını 100 derecelik kaynar suyla strelize ediyor. Ardından oluşabilecek kötü kokuları ve küfü engellemek amacıyla, hava ile fırçasını kurutuyor.

Batarya performansı açısından cihaz, 6.300 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu batarya, tam şarjla ortalama 70 dakikalık bir çalışma süresi sunuyor. Rakiplerinin sunduğu ortalama 50 dakikalık çalışma sürelerini göz önünde bulundurduğumuzda, Mijia Scrubber 5 Max gayet standart bir ev temizliğini yarıda kesmeden bitirebilmek için oldukça yeterli bir kapasite sunuyor.

Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Max Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi, Mijia Floor Scrubber 5 Max'in Türkiye'ye geleceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Xiaomi'nin Türkiye'de birçok akıllı ev ürününü satışa sunduğunu göz önüne alırsak, ilerleyen aylarda cihazın Türkiye'de de satışa sunulabileceğini düşünüyoruz.

Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Mijia Floor Scrubber, şu an Çin'de 3599 Yuan (yaklaşık 522 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 23 bin 61 TL'ye tekabül ediyor. Ürün eğer Türkiye'de satışa sunulursa, tüm vergileri hesapladığımızda 27 bin 672 TL'den raflardaki yerini alabilir. Ancak, ülkemizdeki değişken enflasyon oranları ve diğer sebeplerden dolayı ürünün satış fiyatının yükselebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Yoğun çalışma saatleri olan biri olarak söyleyebilirim ki akıllı ev temizliği ürünleri gerçekten hayat kurtarıcı. Xiaomi Mijia Floor Scrubber, 28.000 Pa emiş gücü ve 160 derecelik buhar püskürtme özellikleriye ev temizliğini gerçekten oldukça kolaylaştırıyor. Ancak, robot süpürgelerin silme özelliğinin bulunması bu cihaza ihtiyaç konusu noktasında kafamı biraz karıştırıyor. Tek yaşayanlar veya çocuksuz aileler için olmasa da bu cihaz, özellikle çocuklu aileler için gerçekten temizlik noktasında güzel bir çözüm olabilir. Fiyat noktasında ise eğer tahmin edilen fiyatlarda Türkiye'de satışa sunulursa güzel bir alternatif olabileceğini düşünüyorum.