Xiaomi Telefonları iPhone'a Çeviren HyperOS 3 Güncellemesi 6 Modele Daha Geldi

Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alan telefonlar listesine altı yeni model ekledi. Xiaomi 14, POCO F7 ve Redmi serisinden çeşitli modellerin yer aldığı listedeki cihazlar, performans artışının yanında Apple'ın Dinamik Ada'sına benzer, "HyperIsland" gibi özellikler de kazandı.

Xiaomi 6 Modele HyperOS 3 Güncellemesi

Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alan telefon ve tablet sayısını her geçen gün artırıyor. Bu doğrultuda son olarak, Redmi Note 14 5G HyperOS 3 güncellemesi aldı. Şimdi ise güncellemenin altı farklı modele daha geleceği ortaya çıktı.

Xiaomi 14

Xiaomi Pad 7

Redmi Note 14 5G

Redmi 13

POCO F7

POCO M7 Pro 5G

Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak telefon ve tablet modelleri sırasıyla Xiaomi 14, Xiaomi Pad 7, Redmi Note 14 5G, Redmi 13, POCO F7 ve POCO M7 Pro 5G. İlk olarak Çin'de başlayacak olan güncelleme zamanla diğer ülkelere de gelecek.

Kesin olmamakla birlikte bu süre genellikle "haftalar" ile ölçülüyor. Yani bir cihaz Çin'de güncelleme aldıktan sonra genellikle birkaç hafta içinde en geç ise bir ay sonra Türkiye'de güncelleme alıyor.

Merak edenler için HyperOS 3'ün getirdiği en büyük yenilik bir özellik değil. Performans iyileştirmeleri ve daha akıcı bir sistem yeni sürümün getirdiği en önemli değişik. HyperOS 3'le birlikte telefonunuz daha az kaynak tüketerek daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Elbette ki bu hiçbir yenilik yok demek değil. Yeni bir kullanıcı arayüzü ve yeni animasyonlar da HyperOS 3 güncellemesi ile geliyor. Ayrıca Apple'ın Dinamik Ada'sına benzer bir özellik de yine güncelleme alan cihazlara ekleniyor.

Apple'ın Dinamik Ada özelliğinden ilham alan "HyperIsland", Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi ile Xiaomi deneyiminin bir parçası oluyor. Tıpkı iPhone'lardaki gibi ekranın üst tarafında yer alan hap şeklindeki bölümde çeşitli bildirim ve etkinlikleri görebileceksiniz.