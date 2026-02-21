Xiaomi'den 8500 mAh Batarya Kapasiteli Gizemli Bir Amiral Gemisi Geliyor

Xiaomi, devasa batarya kapasitesi ile dikkat çeken iki yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir süre 9000 mAh batarya kapasitesine sahip Redmi Turbo 5 Max modeli ile rekor kıran şirket, şimdi ise bunun yanına 8000 ve 8500 mAh'lık iki model eklemeye hazırlanıyor.

Xiaomi, 8000 ve 8500 mAh Batarya Kapasiteli İki Telefon Üzerinde Çalışıyor

Eğer akıllı telefonların batarya kapasitelerinden yakınıyorsanız ve "bana yetmiyor" diyorsanız oldukça şanslısınız. Yaklaşık 10 yıldır yerinde sayan pil teknolojileri, 2025'te adeta şaha kalktı. Bu durumun sonucunda 10080 mAh bataryalı Honor Power 2 ve 10001 mAh bataryalı realme P4 Power gibi modeller gördük. Elbette ki Xiaomi de rakiplerinin gerisinde kalmadı.

Şirket, 2025'te Redmi Turbo 5 Max, Redmi K90 Pro Max ve Xiaomi 17 Pro Max gibi devasa batarya kapasitelerine sahip akıllı telefonlarını tanıttı. Şimdi ise bunların yanına iki yeni model eklemeye hazırlanıyor. Bunlardan biri 6.8 inç büyüklüğünde bir ekrana ve 8000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

Diğeri ise 6.9 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek 8.500 mAh'lık bir pil ile gelecek. Sızıntılara göre bu bataryalar orta sınıf modellerde değil, yüksek performansa sahip amiral gemisi modellerde kullanılacak. Xiaomi'nın kısa süre içerisinde tanıtması beklenen tek amiral gemisi modeli 17T. Ancak onun da 6500 mAh bir pille geleceğini biliyoruz.

Xiaomi 17T Pro'da da durum çok farklı değil. Bu nedenle test aşamasındaki piller bu modellere ait değil. Ne yazık ki hangi Xiaomi, Redmi ve POCO modelinin 8000 ve 8500 mAh pil ile geleceğine dair şimdilik bir fikrimiz yok. Ancak bu iki model Xiaomi'nin Turbo 5 Max'inin ardından en yüksek batarya kapasitesine sahip telefonları olacak.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere akıllı telefon üreticileri uzun zamandır söz konusu batarya kapasitesi olduğunda yerinde sayıyordu. Bunun nedeni kullanılan lityum iyon pil teknolojisinin sahip olduğu sınırlamalar. Karbon silikon batarya gibi alternatif teknolojiler ise üreticilerin aynı alana daha yüksek kapasitelere sahip piller sığdırmasına imkan tanıyor.

Xiaomi'nin gizemli telefonu bu teknolojilerden hangisini kullanıyordu şimdilik bilinmiyor. Ancak bu gizemin kısa süre içerisinde yeni sızıntılarla ortadan kalkması bekleniyor.