Nothing'in 12 GB RAM'li Android Telefonu Yolda! Fiyatı Ortaya Çıktı

Nothing Phone 4a'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Nothing Phone 4a'nın bu kez fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon bütçe dostu olacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Nothing Phone 4a'nın Avrupa Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak Nothing Phone 4a'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 409 euro (21.127 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 449 euro (23 bin 193 TL) fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunulacak.

Nothing Phone 3a'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü Türkiye'de şu anda 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Phone 4a, serinin önceki modeline kıyasla daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 30 bin TL civarı fiyata satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Sekiz çekirdek içeren bu işlemci sayesinde akıllı telefonda Mobile Legends ve PUBG Mobile gibi popüler oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek. Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

Adreno 810 GPU'ya sahip telefonda 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. Android 16 ve Nothing OS 4.0 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun ekran, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

Nothing Phone 4a Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4a, 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek şarj hızı, yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Nothing Phone 3a, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.