Xiaomi Yeni Monitör Tanıttı! 144Hz Yenileme Hızı ve Dahası

Xiaomi, yeni bir monitör tanıttı. Tanıtımla birlikte A24i 2026 olarak isimlendirilen yeni monitörün teknik özellikleri belli oldu. Hem oyunculara hem de genel kullanım amaçlarına hitap eden monitörün fiyat etiketi ve satış tarihi ise henüz açıklanmadı. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör yüksek yenileme hızı ile öne çıkıyor.

Xiaomi A24i 2026 Özellikleri

Ekran Boyutu: 23,8 inç

23,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

144 Hz Tepki Süresi: 6 ms

6 ms Maksimum Parlaklık: 300 nit

300 nit Kontrast Oranı: 1500:1

1500:1 Görüş Açısı: 178 derece

178 derece Renk Gamı: %99 sRGB

%99 sRGB En Boy Oranı: 16:9

16:9 Bağlantı Portları: Bir adet DisplayPort 1.4, bir adet HDMI 2.0 ve DC güç girişi

23,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi A24i 2026, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 6 ms tepki süresi, 300 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, özellikle hızlı tempolu oyunlarda, filmlerde ve dizilerde daha iyi bir deneyim elde edilmesine imkân tanıyor.

Monitör, 178 derecelik görüş açısına sahip. Bu, monitörü farklı açılardan kullanma olanağı sunuyor. Monitöre farklı açılarda baktığınızda bile renk, parlaklık ve kontrast kaybı yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla geniş görüş açısı, renk doğruluğunun kritik olduğu grafik tasarım gibi profesyonel kullanım alanlarında oldukça önemli.

Xiaomi A24i 2026, yüzde 99 sRGB renk gamı ve 1500:1 kontrast oranı ile canlı ve keskin görüntüler sunuyor. 16.7 milyon rengi görüntüleyebilen Monitörde TÜV Rheinland sertifikalı Flicker-Free ve Low Blue Light teknolojileri bulunuyor. Bu teknolojiler, uzun süreli kullanımda göz sağlığını koruyor.

16:9 en boy oranına sahip montiröün portları arasında bir adet DisplayPort 1.4, bir adet HDMI 2.0 ve DC güç girişi yer alıyor. Güç tüketimi ise 24W seviyesinde. 539,2 x 170.0 x 433,7 mm boyutlarında olan monitör 3 kilogram ağırlığında. Xiaomi tarafından tanıtılan monitör ayrıca VESA duvar montajı uyumluluğuna da sahip.