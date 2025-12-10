Xiaomi Yeni 144 Hz'lik Ucuz Monitörünü Tanıttı: Oyuncuların Gözdesi Olacak!

Çinli teknoloji devi Xiaomi uygun fiyatlı ve yüksek performanslı monitör serisini genişletmeye devam ediyor. Son olarak 24i 2026 modelini satışa sunan şirket şimdi de daha büyük ekran arayan kullanıcılar için Xiaomi Monitor A27i 2026 adını verdiği yeni ürününü resmen tanıttı. İşte yeni cihaz ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar!

Xiaomi Monitor A27i 2026'nın Özellikleri

Adında anlayabileceğiniz üzere 27 inçlik bir ekran boyutuna sahip olan monitör, 16:9 en boy oranıyla FHD (1920 x 1080p) çözünürlük sunuyor. IPS LCD bir panel kullanan cihaz 178 derecelik geniş görüş açısıyla dikkat çekiyor. Ancak asıl büyük yükseltmeler teknik özelliklerde kendini gösteriyor.

Xiaomi'nin açıklamasına göre yeni cihaz, 100 Hz'lik yenileme hızına sahip olan selefine kıyasla 140 Hz gibi epey yüksek bir yenileme hızı sunuyor. Yeni model ayıca daha da akıcı ve hızlı bir deneyim için 6ms tepki süresini de destekliyor.

300 nitlik bir tepe parlaklığa sahip olan modelin kontrast oranı ise 1000:1'den 1500:1'e artırılmış durumda. Bu özellik sayesinde siyah ve beyaz dengesinde daha keskin bir ayrım sunan A27i 2026 %99 sRGB renk gamı desteği ile birlikte de hem içerik tüketimi hem de temel grafik işleri için yeterli bir performans vadediyor.

Bağlantı noktaları açısından da modern standartları karşılayan monitör bir adet HDMI 2.0 portu ve bir adet DisplayPort 1.4'ü bünyesinde barındırıyor. Tasarım tarafında ise üç tarafı dar çerçeveli yapısıyla şık bir görünüm sunan cihaz özellikle sahip olduğu ince gövdesiyle dikkat çekiyor.

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

144 Hz Tepki Süresi: 6 ms

6 ms Maksimum Parlaklık: 300 nit

300 nit Kontrast Oranı: 1500:1

1500:1 Görüş Açısı: 178 derece

178 derece Renk Gamı: %99 sRGB

%99 sRGB En Boy Oranı: 16:9

16:9 Bağlantı Portları: Bir adet DisplayPort 1.4, bir adet HDMI 2.0 ve DC güç girişi

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Xiaomi yeni monitörünün fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak cihazın önümüzdeki günlerde ilk olarak Çin'de daha sonrasında ise Türkiye gibi küresel bölgelerde satışa sunulması bekleniyor. Yeni modelin de tıpkı A24i gibi uygun bir fiyat politikasıyla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.