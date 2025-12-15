Xiaomi Piyasayı Yıkmaya Geliyor: "Sudan Ucuz" Beyaz Eşya Dönemi Yakında Başlıyor

Xiaomi, beyaz eşya sektörüne bomba bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Halihazırda akıllı telefon, televizyon ve hatta otomobil gibi farklı alanlarda varlığını sürdüren şirket, yeni fabrikasında klima üretimine başlamak üzere.

Xiaomi Uygun Fiyatlı Ev Aletleri Üreteceği Akıllı Fabrikasını Açtı

Xiaomi, kuşkusuz ürün yelpazesi en geniş teknoloji şirketlerinden biri. Şirketin A'dan Z'ye pek çok farklı alanda yatırımları var. Elbette ki beyaz eşya da bunlardan biri. Ancak şirket bu alanda kendi üretim yapmak yerine uzun zamandır dışarıdan üreticilerle anlaşma yapıyor.

Yani Xiaomi, A üreticisine gidip bir anlaşma yapıyor ve belirli bir ücret karşılığında o ürünü ürettiriyor. Ancak bunun uzun vadede pek de karlı olmadığının farkında olan Çinli teknoloji devi, kontrolü kendi eline almak için kolları sıvadı.

Bu doğrultuda bir süredir Çin'in Wuhan kentinde (Evet o Wuhan) inşaat halinde olan fabrika faaliyete geçti. Başta klima olmak üzere pek çok farklı beyaz eşya üretiminde kullanılacak olan bu tesis, telefon ve otomobil fabrikalarından sonra Xiaomi'nin üçüncü büyük fabrikası oldu.

Üstelik Xiaomi'nin yeni fabrikası tam bir teknoloji harikası. Tesis, otomobil fabrikalarında görebileceğiniz akıllı üretim teknolojileri ile donatılmış durumda. Bu durum işleri inanılmaz hızlandırırken şirketin kendi açıklamasına göre fabrikadan ortalama 6.5 saniyede bir klima çıkıyor.

Xiaomi'nin bu fabrikada ürettiği ilk ürün olan çift fanlı Mi Home Central Air Conditioner Pro duyuruldu ve yakında piyasaya sürülecek. Ancak bu sadece bir başlangıç. Xiaomi'nin fabrikası açılmış olsa da henüz tamamlanmadı.

Tesis tamamen hazır olduğunda başta beyaz eşya olmak üzere farklı ev aletlerinin üretiminde kullanılacak. Bu durum maliyetleri de düşürdüğünden bu fabrikada üretilen Xiaomi ürünleri uygun fiyatlı olmayı sürdürecek.

Kim bilir belki de Xiaomi'nin akıllı ev teknolojileri ülkemizde de satışa çıkar ve yerli üretim ürünleri ülkemizde daha pahalı satan şirketlerle rekabet kızışır. Xiaomi kısa süre önce ülkemizde TV modelleri satmaya başladı ve halihazırda hava temizleme gibi cihazlar satıyor. Bunların sayısının artması bekleniyor.