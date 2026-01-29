Xiaomi Akıllı Gözlükler Otopark Çilesini Bitiriyor!

Ülkemizde akıllı gözlük denildiğinde ilk akla gelen ürün genellikle Ray-Ban Meta olsa da gelişim süreci devam eden akıllı gözlük pazarında birçok farklı ürün bulunuyor. Bunlardan birisi olan Xiaomi’nin akıllı gözlüğü ilginç bir özelliğe kavuştu.

Xiaomi Akıllı Gözlüklerde Yeni Dönem: Otopark Ödemesi!

Alibaba’nın Alipay’i ile yapılan iş birliği kapsamında kullanıcıların otopark ücretlerini gözlüğü kullanarak yapması mümkün hale geldi. Bu sayede otoparktan çıkarken telefonla QR kod taratmak veya bir uygulama açmak yerine, kullanıcıların gözlüğe bir komut vermesi veya sadece ödeme koduna bakması yeterli oluyor.

Güvenlik kontrolünün ardından ödeme otomatik olarak tamamlanıyor. Bu özellik oldukça işlevsel olsa da "Alipay" ifadesinden anlaşılacağı üzere maalesef ülkemizde değil; Çin'de kullanılabilir durumda.

Alipay’e göre bu yeni özellik üç adımda çalışacak şekilde tasarlandı. İlk olarak, bir araç otoparka girdiğinde, gözlüğe yerleşik yapay zeka asistanı ücretlendirmenin ne zaman başladığını duyuran proaktif bir sesli hatırlatma yapıyor. Bu, park ücretinin ne zaman başladığına dair belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Ayrılma vakti geldiğinde kullanıcılar, “Xiao Ai, otopark ücretini öde” diyebiliyor. Yapay zeka asistanı ardından otopark sistemini sorguluyor ve ödeme emrini otomatik olarak oluşturuyor. Son adımda ise asistan ödenecek tutarı anons ediyor ve kullanıcı işlemi tamamlamak için bunu onaylıyor.

Buradaki temel fikir, tüm süreci eller serbest hale getirmek; bu da yoğun otoparklarda veya sürücülerin hızlıca çıkış yapmak istediği durumlarda oldukça kullanışlı olabilir.