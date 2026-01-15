Xiaomi Uygun Fiyatlı Akıllı Gözlüğünü Satışa Sundu: Şarjı 12 Gün Gidiyor!

Giyilebilir teknoloji dünyasının son dönemdeki gözdesi olan akıllı gözlük kervanına Xiaomi de katıldı. Şirket kısa bir süre önce bütçe dostu fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı gözlüğü Mijia Smart Audio Glasses modelini küresel pazarda satışa sundu.

Kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni cihaz alıştığımız akıllı gözlük kavramına biraz daha farklı bir yerden bakıyor. Zira yeni ürün sanal gerçeklik odaklı rakiplerinin aksine aksine daha çok ses ve görüntü kaydına odaklanıyor. İşte detaylar!

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses'ın Özellikleri

Ses: Dahili hoparlörler, 4 adet mikrofon

Dahili hoparlörler, 4 adet mikrofon Görüntü: Kısa video ve fotoğraflar çekebilen kameralar.

Kısa video ve fotoğraflar çekebilen kameralar. Pil Ömrü: 12 gün bekleme süresi, 13 saat kesintisiz kullanım.

12 gün bekleme süresi, 13 saat kesintisiz kullanım. Bağlantı: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Dayanıklılık: Su ve toza karşı IP54 sertifikası.

Su ve toza karşı IP54 sertifikası. Uyumluluk: Android 10 ve iOS 14 üzeri tüm cihazlarla uyumlu çalışma.

Android 10 ve iOS 14 üzeri tüm cihazlarla uyumlu çalışma. Kontrol: Dokunmatik yüzeyler

Dokunmatik yüzeyler Ağırlık: 27.6 gram

Yeni cihaz günümüzün popüler modellerine kıyasla çok daha ince ve zarif bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Öyle ki gözlük yalnızca 27.6 g gram ağırlığa ve 5 mm kalınlığa sahip olan çerçevesi sayesinde kullanıcılara kullanıcılara standart gözlüklerden farksız bir deneyim sunuyor.

Üstelik cihaz ince ve hafif tasarımına rağmen pil performansıyla da öne çıkıyor. Xiaomi'nin açıklamasına göre yeni ürün 12 güne varan bekleme süresi sunarken aktif kullanımda tam 13 saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor.

Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.4 teknolojisiyle gelen Mijia Smart Audio Glasses, Android 10 ve iOS 14 üzerindeki işletim sistemine sahip tüm telefonlarla sorunsuz eşleşebiliyor. Cihazda yer alan 4 adet mikrofon ve entegre kamera sistemi hem net sesli görüşmelere hem de kısa video kayıtlarına olanak tanıyor. Kullanıcılar dokunmatik yüzeyler aracılığıyla tüm bu özelliklere ve sesli asistana kolayca erişebiliyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Bugün itibarıyla Avrupa ve İngiltere pazarında ön siparişe açılan Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses, kendisine rakip olarak gösterilen Meta Ray-Ban Display gibi akıllı gözlük modellerine kıyasla oldukça rekabetçi bir fiyat etiketine sahip.

Üç farklı çerçeve seçeneğiyle birlikte gelen cihaz 179.99 euro (vergiler hariç 9049 TL) karşılığında satın alınabiliyor. Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik merak konusu.

Peki siz Xiaomi'nin yeni uygun fiyatlı akıllı gözlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.