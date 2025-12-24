Akıllı Telefon Alacaklar Dikkat! Okkalı Bir Zam Yolda

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaşması dünya genelinde ciddi bir bellek talebine sebep oldu. Bu artan talep bellek arzının yetersiz kalmasına yol açarken fiyatların da ciddi seviyede yükselmesine neden oldu. Başta bilgisayarlar olmak üzere birçok elektronik ürün bu maliyet artışından doğrudan etkilendi ve fiyat etiketlerinde belirgin yükselişler görüldü.

Benzer bir tablonun akıllı telefon pazarında da ortaya çıkması beklenirken Çinli teknoloji devi Xiaomi’den korkutan haber geldi. Şirketin artan bellek maliyetleri nedeniyle bir adım atmaya hazırlandığı ifade ediliyor. İşte ayrıntılar...

Xiaomi, Zam Yapma Kararı Aldı

Xiaomi’nin akıllı telefon pazarında zammı başlatacak ilk üreticilerden biri olacağına dair iddialar uzun süredir gündemdeydi ve nihayet beklenen oldu. İddialara göre şirket, yeni modelleri için yaklaşık yüzde 10 oranında bir fiyat artışı uygulama kararı aldı. Bu doğrultuda 25 Aralık’ta küresel olarak tanıtılması beklenen Xiaomi 17 Ultra’nın fiyatının 1.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması kuvvetle muhtemel görünüyor. Tabii bu şu an için resmi değil.

Söylentilere göre Apple, Samsung, Google ve Oppo başta olmak üzere diğer büyük üreticilerin de benzer bir zam kararı alması bekleniyor. Buna göre giriş seviyesi akıllı telefonlarda yaklaşık yüzde 25 gibi ciddi bir fiyat artışı tahmin ediliyor. Bu oranın orta segmentte yüzde 15, amiral gemisi modellerde ise yaklaşık yüzde 10 oranında olması öngörülüyor.

Tabii küresel ölçekte yaşanan bu fiyat artışları Türkiye'de satış etiketlerine çok daha sert şekilde yansıyacaktır. Bildiğiniz üzere ülkemizde akıllı telefonlara yaklaşık yüzde 100 vergi uygulanıyor. Bu nedenle yurt dışında 10 bin TL’lik bir zam gören bir telefon, vergilerle birlikte Türkiye’deki fiyatına yaklaşık 20 bin TL olarak yansıyacaktır. Önümüzdeki dönemlerde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.