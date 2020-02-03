Xiaomi Amiral Gemisi Segmentte Kamerayı Coşturacak!

Xiaomi geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 108 MP çözünürlüğünde kameraya sahip ilk akıllı telefonu olan Mi Note 10 ile karşımıza çıktı. Bu adımı ile oldukça büyük ses getiren şirketin Mi Mix Alpha ile de yüksek çözünürlüklü sensörlere yöneldiğini görmüştük. Yeni sızıntılara göre bundan payını alacak bir diğer model ise Mi 10 olacak.

108 MP Kamera ile Gelecek!

XDA Developers geçtiğimiz eylül ayında Xiaomi'nin dört farklı cihazının 108 MP kamera ile geleceğini ortaya koymuştu. Bu cihazların kod adları ise Tucana, Draco, Umi ve Cmi olarak tespit edilmişti. Tucana ve Draco bildiğiniz gibi Mi Note 10 ve Mi Mix Alpha modellerine ait. Umi ve Cmi için yapılan analizler ise Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini işaret ediyor.

Bunu doğrulamak için cihazların build.prop dosyalarını elde eden ekip, söz konusu modellerin Snapdragon 865 işlemci ile geleceğini de doğrulamış oldu.

Bu sızıntılar dahilinde Xiaomi, 2020 amiral segment stratejisini 108 MP kamera üzerine kuracak gibi gözüküyor. Her ne kadar bu işin özünde çözünürlükten daha önemli pek çok etken bulunuyor olsa da, bunun başarılı bir pazarlama stratejisi olduğu söylenebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yüksek megapiksel daha iyi kamera anlamına mı geliyor ya da sizin tercihinizde önemli bir yer kaplıyor mu? Hemen aşağıda bulunan yorumlar alanından görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.