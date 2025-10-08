Xiaomi Açıkladı! İşte HyperOS 3 Güncellemesi Almayacak Modeller
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri listesini paylaştı. Peki bu listede hangi cihazlar var?
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3’ün dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Şirket bugüne kadar birkaç modele güncellemeyi ulaştırırken kısa süre önce HyperOS 3 alacak modeller listesini açıklamıştı. Şimdi ise işin diğer yüzü yani HyperOS 3 güncellemesi almayacak modeller belli oldu. İşte liste!
Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Almayacak Modeller
Markanın paylaştığı listeye baktığımızda beklendiği üzere çoğunlukla eski modellerin yer aldığını görüyoruz. Xiaomi 11i serisi, 11T serisi, 11 serisi, Pad 5 serisi ve Civi gibi popüler modellerin yanı sıra POCO C71, C75, X5 serisi ve Redmi A2 serisi gibi çok satan cihazlar da bu güncellemeyi alamayacak modeller arasında bulunuyor.
Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi almayacak modeller listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Xiaomi
- Xiaomi 11i serisi
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 11T serisi
- Xiaomi Mi 11 Lite NE
- Xiaomi Mi 11X serisi
- Xiaomi Mi 11 serisi
- Xiaomi Mi Mix Fold
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Pad 5 serisi
- Xiaomi Civi
POCO
- POCO C71
- POCO C75
- POCO M6 serisi
- POCO C65
- POCO C51
- POCO C55
- POCO X5 serisi
- POCO X4 GT serisi
- POCO M5 serisi
- POCO F4 serisi
- POCO F4 GT
- POCO M4
Redmi
- Redmi A2 serisi
- Redmi 12C
- Redmi 12 serisi
- Redmi Note 13 serisi
- Redmi Note 12R serisi
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12 serisi
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi almayacak modeller listesinde sizin de kullandığınız cihaz var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.