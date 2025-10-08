Xiaomi Açıkladı! İşte HyperOS 3 Güncellemesi Almayacak Modeller

Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3’ün dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Şirket bugüne kadar birkaç modele güncellemeyi ulaştırırken kısa süre önce HyperOS 3 alacak modeller listesini açıklamıştı. Şimdi ise işin diğer yüzü yani HyperOS 3 güncellemesi almayacak modeller belli oldu. İşte liste!

Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Almayacak Modeller

Markanın paylaştığı listeye baktığımızda beklendiği üzere çoğunlukla eski modellerin yer aldığını görüyoruz. Xiaomi 11i serisi, 11T serisi, 11 serisi, Pad 5 serisi ve Civi gibi popüler modellerin yanı sıra POCO C71, C75, X5 serisi ve Redmi A2 serisi gibi çok satan cihazlar da bu güncellemeyi alamayacak modeller arasında bulunuyor.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi almayacak modeller listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi

Xiaomi 11i serisi

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T serisi

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Xiaomi Mi 11X serisi

Xiaomi Mi 11 serisi

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Pad 5 serisi

Xiaomi Civi

POCO

POCO C71

POCO C75

POCO M6 serisi

POCO C65

POCO C51

POCO C55

POCO X5 serisi

POCO X4 GT serisi

POCO M5 serisi

POCO F4 serisi

POCO F4 GT

POCO M4

Redmi

Redmi A2 serisi

Redmi 12C

Redmi 12 serisi

Redmi Note 13 serisi

Redmi Note 12R serisi

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12 serisi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi almayacak modeller listesinde sizin de kullandığınız cihaz var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.