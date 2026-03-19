Xiaomi Şarjı 20 Saat Giden Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı!

Xiaomi neredeyse dört yıllık bir aranın ardından dizüstü bilgisayar pazarına geri döndü. Xiaomi Book Pro 14 olarak isimlendirilen yeni laptop uzun batarya süresi, 3,1K çözünürlüklü ekran ve hafif tasarımla geliyor. İşte Xiaomi Book Pro 14'ün özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi Book Pro 14'ün Özellikleri Neler?

Ağırlık : 1,08 kg

: 1,08 kg Kalınlık : 14,95 mm

: 14,95 mm Gövde : Tek parça döküm magnezyum alaşım

: Tek parça döküm magnezyum alaşım Alt kapak : Karbon fiber

: Karbon fiber İşlemci seçenekleri: Intel Core Ultra 5 325, Core Ultra 5 338H, Core Ultra X7 358H

Intel Core Ultra 5 325, Core Ultra 5 338H, Core Ultra X7 358H RAM ve Depolama : 24/32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama

: 24/32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama Soğutma sistemi: Büyük buhar odacıklı, çift fanlı, üç kanallı termal yapı

Büyük buhar odacıklı, çift fanlı, üç kanallı termal yapı Ekran boyutu : 14,6 inç

: 14,6 inç Ekran tipi : OLED, dokunmatik

: OLED, dokunmatik Ekran çözünürlüğü: 3.1K

3.1K Yenileme hızı : 120Hz

: 120Hz Maksimum parlaklık : 1600 nit

: 1600 nit Portlar : Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, 3.5 mm kulaklık girişi

: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, 3.5 mm kulaklık girişi Pil kapasitesi: 72Wh

72Wh Pil ömrü: 19,8 saate kadar

Xiaomi Book Pro 14'ün Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi Book Pro 14 modelinde 14,6 inç boyutlarında, 3,1K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan dokunmatik OLED bir ekran mevcut. Panel aynı zamanda 1600 nit parlaklıkla karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak çerçeveleri ise sektör standartlarına uygun diyebiliriz.

Xiaomi Book Pro 14'ün İşlemcisi Ne?

Xiaomi Book Pro 14, üç farklı işlemci seçeneğiyle geliyor. Kullanıcılar bu kapsamda Intel Core Ultra 5 325, Core Ultra 5 338H ve Core Ultra X7 358H opsiyonları arasından seçim yapabiliyor. Ayrıca cihazda 24 GB veya 32 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama tarafında ise 1 TB kapasiteli bir SSD yer alıyor.

Xiaomi Book Pro 14'ün Bataryası Nasıl?

Modelin en çok öne çıktığı özelliği pil kapasitesi. Şirketin iddiasına göre cihazın 72Wh kapasiteli bataryası 19,8 saate kadar dayanabiliyor. Aynı zamanda 12,4 saat video izleme ve 15,8 saat online toplantı yapabilme imkanı sağlıyor diyebiliriz. Tabii, bunların fabrika verileri olduğunu ve gerçek kullanımda değişebileceğini unutmayın.

Xiaomi Book Pro 14 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi Book Pro 14’ün 24 GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip Intel Core Ultra 5 325 işlemcili versiyonu 1.275 dolar (56.490 TL) fiyatla satışta. 32 GB RAM ve 1 TB depolama sunan Ultra 5 338H işlemcili modeli 1.455 dolar (64.465 TL) değerinde. Intel Core Ultra X7 358H işlemcili ve 32 GB + 1 TB varyantlı versiyonun fiyatı ise 1.575 dolar (69.785 TL) olarak açıklandı.

Şu an için cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak şirketin ülkemizde fazlasıyla aktif olduğunu belirtelim. Bu nedenle kesin olmasa da Xiaomi Book Pro 14’ün yakın zamanda Türkiye’de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi Book Pro 14, 3,1K çözünürlükteki ekranı, 20 saate kadar çıkan batarya süresi ve güçlü işlemcisiyle sektördeki rakiplerine ciddi bir alternatif sunuyor diyebilirim. Ancak bu fiyat aralığında MacBook modelleri de mevcut olduğu için tercih tamamen kullanıcıya kalıyor. Yine de şirketin dört yıl aradan sonra dizüstü bilgisayar pazarına geri dönmesi güzel bir haber oldu.