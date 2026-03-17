Xiaomi'den OLED Ekranlı Laptop Geliyor! 32 GB RAM'i Var

Xiaomi'nin kısa bir süre önce işlemcisini açıklayarak dikkatleri üzerinde topladığı yeni dizüstü bilgisayarı ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Xiaomi Book Pro 14 olarak adlandırılan modelin şimdi de ekran özellikleri açıklığa kavuşturuldu. Yakında tanıtılacak olan cihaz, OLED ekran ve çok daha fazlasını sunacak.

Xiaomi Book Pro 14'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 14,6 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 3.1K

Yenileme Hızı: 120Hz

Maksimum Parlaklık: 1600 nit

İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H

Entegre Ekran Kartı: Intel Arc B390

Renk Seçenekleri: Açık sis mavisi, beyaz, gri

Ağırlık: 1,08 kg

RAM: 24 GB ve 32 GB

Depolama: 1 TB SSD

Xiaomi Book Pro 14'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi Book Pro 14, 14,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 3.1K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklık sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise özellikle Valorant ve benzeri rekabetçi oyunlarda ciddi bir avantaj elde edilebilecek.

Xiaomi Book Pro 14'te Hangi İşlemci Olacak?

Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarında Intel Core Ultra X7 358H olacak. Bu işlemci, yüksek kaynak tüketimi olan uygulamaları kullanmakta zorluklarla karşılaşmamanızı sağlayacak. Entegre ekran kartı Arc B390 ile birlikte hem yüksek çözünürlüklü videolar için render alabilecek hem yeni nesil oyunları oynamak için yeterli performans elde edeceksiniz.

Oyun konusunda örnek vermek gerekirse çok kaliteli grafiklere sahip olan Cyberpunk 2077'yi düşük ayarlarda oynamanız hâlinde 100'ün üzerinde bir FPS değeri elde edebileceksiniz. Bu arada aktarılan bilgilere göre işlemcisi sadece bununla sınırlı kalmayacak, farklı seçenekler de sunulacak. Henüz diğerleri hakkında resmî açıklamada bulunulmadığını belirtelim.

Xiaomi Book Pro 14, Kaç GB RAM ve Depolama ile Sunulacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre laptop, 24 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile sunulacak. Depolama tarafında ise 1 TB SSD seçeneğini göreceğiz. Yüksek RAM kapasitesi sayesinde aynı anda çok sayıda sekme arasında geçiş yaparak çalışabileceksiniz. Depolama alanı ise yüksek boyutlu dosya ve oyunlar barındıracak olan kişiler için yeterli görünüyor.

Xiaomi Book Pro 14 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi Book Pro 14'ün satışa sunulacağı ilk yer Çin olacak. Henüz net bir tarih olmasa da Çin lansmanından bir süre sonra global pazara da gelmesi bekleniyor. Markanın şu an Türkiye'de akıllı telefonların dışında daha pek çok ürün sattığını göz önünde bulunduracak olursak yeni dizüstü bilgisayarın en nihayetinde Türkiye'ye de gelebileceği söylenebilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarından yana beklentilerimin çok yüksek olduğunu söylemeliyim. Şirketin odak noktasında epey uzun bir süredir çeşitli cihazlar bulunsa da dizüstü bilgisayar bunların arasında yer almıyordu. Book Pro 14 ile pazara etkili bir giriş yapmayı başarırsa bunun devamının gelmesi de muhtemel.