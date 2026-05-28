Çok Güçlü İşlemcili Xiaomi 17T Pro Türkiye'de! 100W Hızlı Şarja Sahip

Xiaomi yeni bir Android telefon tanıttı. Bununla birlikte Xiaomi 17T Pro'nun özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oldu. MediaTek'in çok güçlü işlemcisine sahip telefon, kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek. Cihaz ayrıca yüksek şarj hızı sayesinde şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.

Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 64.999 TL

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 69.999 TL

12 GB RAM ve 1 TB depolama: 76.999 TL

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu ve 50W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro'nun İşlemci Özellikleri Neler?

Xiaomi 17T Pro gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Dimensity 9500 işlemcisinin OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. Bu arada Xiaomi 15T Pro'da ise Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırıyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi'nin yeni telefonu 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteren bu ekran, çok canlı renklere sahip. Telefon ayrıca 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 3500 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile hissediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir. 3500 nit, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada Xiaomi 15T Pro'da 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık tercih edilmişti.

Xiaomi 17T Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, bu sayede uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T Pro'da 5.500 mAh batarya kapasitesi mevcut. Önceki model ayrıca 90W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Xiaomi 17T Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada utra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanı tek kareye sığdırıyor.

Telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu arada serinin bir önceki modeli Xiaomi 15T Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro'nun tasarımını çok sevdim. Bence tercih edilen renkler, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasıın sağlamış. Cihaz yalnızca tasarımıyla değil özelliklerile de dikkatimi çekti. Telefonun hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini söyleyebilirim. Bu arada cihaz kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.