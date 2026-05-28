Xiaomi'nin 12 GB RAM'li Telefonu Türkiye'de! 120Hz AMOLED Ekranı Var

Xiaomi 17T tanıtıldı. Böylece telefonun özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. 12 GB RAM'e sahip telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Xiaomi 17T'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 49.999 TL

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 56.999 TL

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1268 x 2756 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3500 nit

İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

Dimensity 8500 Ultra RAM: 12 GB

Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 67W

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi 17T, 1268 x 2756 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezinirken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T'de 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 Ultra işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 43 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 91 FPS'te çalıştırıyor. Bunların yanı sıra Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift, Mobile Legends da yüksek FPS'lerde oynanabiliyor.

Dimensity 8500 Ultra daha önce POCO X8 Pro ve Redmi Turbo 5'te de yer almıştı. Xiaomi 15T'de ise Dimensity 8400 Ultra tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye göre hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Xiaomi 17T'nin Kamera Özellikleri Neler?

Xiaomi 17T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Xiaomi 15T'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Xiaomi 17T'nin Bataryası Kaç mAh?

Android telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T'de 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T'nin ekran özelliklerinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. AMOLED ise çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor. Bu arada cihazın uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.