Sizi Anında Sakinleştirecek Akıllı Saatin Türkiye Fiyatı Açıklandı

Xiaomi, Mart 2026'da tanıttığı akıllı saat modelinin global lansmanını gerçekleştirdi. Bu lansmanla birlikte Watch S5 olarak adlandırılan modelin Türkiye fiyatı da açıklığa kavuştu. Cihaz, AMOLED ekran, yüksek parlaklık değeri, uzun pil ömrü, temel sağlık takibi özellikleri ve çok daha fazlasıyla birlikte kullanıcıları karşılıyor.

Xiaomi Watch S5'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Kullanıcıların uzun bir zamandır gelmesini beklediği yeni akıllı saat Xiaomi Watch S5'in siyah ve gümüş renk seçenekleri 8 bin 999 TL, orman yeşili ve seramik mavi renk seçenekleri ise 9 bin 999 TL fiyat etiketiyle sunuluyor. Bu arada Çin'de standart sürümü 1.199 yuan (8 bin 118 TL), eSIM versiyonu ise 1.399 yuan (9 bin 472 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü.

Xiaomi Watch S5'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.48 inç

1.48 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 480 x 480 piksel

480 x 480 piksel Ekran Parlaklığı: 2.500 nit

2.500 nit Piksel Yoğunluğu: 323 PPI

323 PPI Batarya Kapasitesi: 815 mAh

815 mAh Pil Ömrü: Bluetooth ile 21 güne kadar, eSIM ile 14 gün

Bluetooth ile 21 güne kadar, eSIM ile 14 gün Spor Modu: 150'den fazla

150'den fazla Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı ölçümü, nefes egzersizi, kandaki oksijen seviyesi ve uyku analizi

Xiaomi Watch S5'in Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi Watch S5, 1,48 inç ekran boyutuna sahip. Küçük fakat kolay taşınabilirlik açısından önemli avantaj sağlıyor. AMOLED ekranla birlikte gelen akıllı saat, renklerin daha canlı görünmesini sağlarken derin siyahlar elde edilmesini mümkün kılıyor. 480 x 480 piksel çözünürlük sayesinde yazıları net şekilde görmeyi mümkün kılarken 2.500 nit maksimum parlaklık sayesinde çok yoğun gün ışığı altında bile ekranı rahat görmeyi sağlıyor.

Xiaomi Watch S5'in Sağlık Özellikleri Neler?

Akıllı saat, kandaki oksijen seviyesi ile vücudunuzun ne kadar iyi oksijen aldığını öğrenmenize olanak tanıyor. Nefes egzersizi özelliği sayesinde sakin ve kontrollü şekilde nefes alıp vermenizi sağlıyor. Böylece League of Legends ve benzeri stres seviyesini yükseltebilen oyunlar oynayanlar da kısa sürede sakinleşebiliyor.

Yeni model, kullanıcılara ayrıca kalp atış hızı ölçümü özelliğine sahip. Sağlık durumunuzu yakından takip etmenize imkân sunan bu özelliğin yanı sıra uyku analizi de mevcut. Bununla ne kadar derin ya da hafif uyuduğunuzu, uykunuzun ne sıklıkla yarıda kesildiğini ve benzeri detayları görebiliyorsunuz. Buradan elde ettiğiniz bilgilerle uyku kalitenizi iyileştirebiliyorsunuz.

Xiaomi Watch S5'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, Bluetooth kullanımda 21 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu, cihazın çok uzun süre boyunca şarj etmeden kullanılabileceği anlamına geliyor. Her gün şarj etme gibi bir gereksinimi olmayacaktır. Öte yandan eSIM ile 14 gün kullanım süresi elde edildiğini de belirtelim.

Editörün Yorumu

Bir akıllı saat satın almadan önce pil ömrünü mutlaka göz önünde bulunduran birisi olarak Xiaomi Watch S5'in sunduğu kullanım süresini yeterli bulduğumu söyleyebilirim. En önemli özelliklerinden birininse nefes egzersizi olduğunu düşünüyorum. Bu, özellikle yoğun tempolu hayatı olanlar için büyük önem taşıyor. Söz konusu özellik, kısa bir arada verip kontrollü şekilde nefes alarak sakinleşmenize yardımcı oluyor. Buna ihtiyacı olanlar tarafından mutlaka değerlendirilecektir.