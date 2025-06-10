Bu Taşınabilir Ucuz Yazıcı, Bastığınız Fotoğrafları Konuşturabiliyor

Fotoğraf baskısı denildiğinde akıllara gelen klasik baskı deneyimi, Xiaomi'nin "Mijia Pocket Photo Printer Pro" adlı cep yazıcısıyla değişiyor. Cebinizde taşıyabileceğiniz kadar kompakt bir tasarıma sahip olan bu yazıcı, sadece fotoğrafları basmakla kalmıyor; aynı zamanda basılan fotoğraflara AR video ve sesli mesaj eklemeyi de başarıyor.

Basılan fotoğrafların renk doğruluğu, çözünürlüğü ve dış etkenlere karşı dayanıklığa sahip olması da bu kompakt yazıcının önemli özellikleri arasında. İşte Xiaomi cep yazıcısının teknik özellikleri ve fiyatı...

Gizli Mesajlar Basılan Fotoğrafların Taratılmasıyla Ortaya Çıkıyor

Bu yazıcı yaklaşık 308 gram ağırlığında ve bir telefon gibi cebinizde taşınabiliyor. Yalnızca 1 dakikada 2x3 inçlik kağıtlara fotoğraf basıyor ve bu fotoğraflar; neme, çizilmeye ve solmaya karşı dayanıklı oluyor. Görüntüler yumuşak renk geçişlerine sahip.

Sesli veya videolu basmak istediğiniz fotoğrafları ise Mi Home uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Basılan fotoğraflar bu uygulama vasıtasıyla okutulduğunda otomatik olarak oynatılıyor. Ayrıca çerçeve ve süsleme efektlerini de kullanarak fotoğraflara renk katabiliyorsunuz.

313x313 DPI çözünürlüklü yazıcı hem PNG, hem de JPEG formatıyla uyumlu çalışıyor. Ayrıca iOS ve Android cihazlara bağlanabiliyor. Cihazın iç haznesine 10 normal ya da 5 yapışkanlı fotoğraf kağıdı sığıyor. Küçük olmasından ötürü bataryası 880 mAh kadar ve Type-C şarj kablosuyla doldurabiliyorsunuz.

Xiaomi Mijia Pocket Photo Printer Pro Fiyatı ve Kutu İçeriği

Kutunun içinden 10 fotoğraf kağıdı ve 10 kartuş çıkıyor. Yedek kağıt ve şeritler ise farklı paketlerle ise ayrı paketler halinde satılıyor.

Xiaomi Mijia Pocket Photo Printer Pro, 599 yuan etiketle Çin'de satışa çıkacak. Bu da yaklaşık 83 dolar civarı, Türk Lirası karşılığı ise vergiler dahil edilmeden ~₺3.255 oluyor. Kompakt yazıcı, 16 Haziran tarihinde raflarda yer alacak. Selefi olan Mi Portable Photo Printer ise şu an ₺2.989'lık bir fiyat etiketine sahip.