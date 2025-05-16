Xiaomi'den Güçlü İşlemcili Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılan Civi 4 Pro isimli telefonun ardından serinin yeni modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Xiaomi Civi 5 Pro olarak isimlendirilecek telefonun ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı.

Xiaomi Civi 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir beklenen Xiaomi Civi 5 Pro isimli akıllı telefonun 22 Mayıs 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacağı söyleniyor. Paylaşılan bilgilere göre "Little 15" kod adına sahip telefon, bugüne kadarki en güçlü Civi modeli olacak.

Telefon Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.983 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.874 puan almıştı. Geekbench testinde telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı.

Xiaomi Civi 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Önceki sızıntılara göre Android 15 tabanlı HyperOS ile birlikte gelecek telefonun AMOLED ekranı 1.5K çözünürlük sunacak. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip telefoto kamera da yer alacak. Ön kameranın 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı öne sürüldü. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi Civi 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Telefonun 3.000 yuan (16 bin TL) fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunulacağı iddia ediliyor.