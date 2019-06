Xiaomi, Ekrana Gömülü Selfie Kamerası ile Güç Gösterisi Yaptı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile ekrana gömülü selfie kamerasını ilk kez gösterdi.

Çin’in ikinci, dünyanın ise en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, geliştirdiği ekran tasarımı ile akıllı telefon ekosistemine yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Xiaomi’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan kısa videoda, çentiksiz ekran tasarıma sahip olan bir Mi 9 prototipini görüyoruz. Fakat cihazı diğerlerinden ayıran çok önemli bir detay var. O da, ön tarafta herhangi bir selfie kamerasına sahip olmaması. Zira Xiaomi, geliştirdiği yeni ekran teknolojisinde, ön kamerayı ana panelin arkasına gizlemeyi başardı.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1